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Milletvekili Kılıç'tan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teşekkür

Milletvekili Kılıç'tan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teşekkür

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ile diğer ilgililer katıldı.

Şehidin babası Mehmet, annesi Meliha ve kardeşi Nehir Akıncı törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi. ADIYAMAN (İGFA) - Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki kazada yaralanan tankçı sözleşmeli er Abdulkadi Akıncı, memleketi Adıyaman'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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