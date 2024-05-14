10 – 16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında Şehit İlhan Varank İlk ve Ortaokulu bünyesinde hazırlanan etkinliklerde öğrenciler yeteneklerini sergileme ve kendilerini ifade etme fırsatı buldu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - İngilizce öğretmenleri Dicle Şahin, Gülşen Yılmaz ve Nazik Yürük tarafından “Doğamızı koruma” konulu farkındalık oluşturmak adına ve Dünya Engelliler Haftasının anlam ve önemine ilişkin Save The World (Dünyayı Kurtar) adlı öğrencilerle hazırlanan İngilizce şarkıyı işaret dili kullanılarak sundu.

Bir Varmış Bir Örmüş proje yürütücüleri öncülüğünde, özel eğitim, kaynaştırma ve okul uyum problemleri yaşayan öğrencileri “Uç Uç Lusi” adlı tiyatro gösterisini sergiledi. Tiyatro gösterisinde, farklılıklara saygı, özbenlik, özsaygı, aidiyet duygularını geliştirme ve tüm bunların ışığında kendini tanıyarak olumlu sosyal ilişkiler geliştirme hedeflendiğini belirten Özel Eğitim Öğretmeni Abdullah Burak “Gösterimizde kullanılan kostümler, doğaya saygı ve doğayı koruma, üreticiliği desteklemek amacıyla geri dönüşüm malzemelerinden yapılmıştır.” dedi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FARKLILIKLARIN İZİNDE SERGİSİ

Çok Amaçlı Salonu’nda yapılan ilkokul ve ortaokul özel eğitim sınıflarının öğretmenleri Abdullah Burak, Ceren Özbek, Dilek Önder ve Hamdullah Akak tarafından özel eğitim sınıfı öğrencileriyle beraber hazırlamış oldukları ‘Geçmişten Günümüze Farklılıkların İzinde’ adlı sergi; veli, öğrenci ve öğretmenler tarafından ilgi gördü.

Mardin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabahattin Sümer “Öğrencilerimiz, engellerinin ötesine geçerek harika işlere imza attıklarını söyledi.

Sergilenen eserler ve gösteriler, emek, tutku ve özverinin birer ifadesi olduğuna dikkat çeken Sümer,” Onların bu başarıları, sadece kendi çabalarıyla değil, aynı zamanda ailelerinin, öğretmenlerinin ve çevrelerindeki destekçilerinin yardımıyla gerçekleşmiştir. Onların sahip oldukları yetenekleri takdir etmek ve onlara saygı duymak, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur.” dedi.

Şehit İlhan Varank İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği 10 – 16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası yılsonu sergisi ile ilgili Okul Müdürü Abdulkadir Kurtay ise “Hepimiz, özel eğitim alanındaki öğrencilerimizin sahip olduğu potansiyeli tanımak ve desteklemek için buradayız. Özel eğitim, her bireyin kendi hızında öğrenebileceğini ve gelişebileceğini kabul eden bir yaklaşımı temsil eder. Öğrencilerimizin sergilediği eserleri keyifle izledik ve onlara verdiğiniz destek için minnettarız. Hep birlikte, öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve mutlu bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olabiliriz. Bu özel günde burada olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. “ açıklamasında bulundu.

Sergideki ürünler, dünya medeniyetlerinin, dünya tarihinde yer etmiş eserleri, boyama, nakış ve örgü gibi teknikler kullanılarak yapılmış olup, ayrıca geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak öğrencilerin kendilerini sanatsal anlamda ifade ederek yaratıcılıklarının desteklenmesi amaçlandı.