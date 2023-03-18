18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü öncesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da kent merkezi, 12 ilçe ile bağlı mahallelerdeki şehit mezarlarının temizlik ve bakımlarını yaparak çiçeklerle donattı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde Vişnelik Hava Şehitliği, Kanlıpınar Şehitliği, Asri Mezarlık, Esentepe Mezarlığı, Odunpazarı Mezarlığı, Zincirlikuyu Mezarlığı başta olmak üzere 12 ilçe ve kırsal mahallelerde bulunan kahraman şehitlerimizin mezarlarının bakımını yaparak çiçeklendirdi.

İlçelerde ve bağlı mahallelerde bulunan şehit mezarların temizlik ve bakımını özenle yapan ekipler, mezarları çiçek bahçesine çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Park Bahçeler Dairesi ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Şehit mezarlarımızın bakım ve temizlikleri gerçekleştirildi. Mezarlar çiçeklerle donatıldı. Şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu ödenmez.” dediler.

Şehit yakınları da yapılan çalışma nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekiplere teşekkür ettiler.