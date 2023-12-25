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Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından önceki gün şehit olan 12 Kahraman Türk Askeri için Bursa da yürüyüş düzenlendi. Yoğun halk katılımında olduğu yürüyüşte açılan dev Türk bayrağı altında toplanan kalabalık, terör örgütüne ve destekçilerine tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” şeklinde atılan sloganlarla Setbaşı bölgesinden polis korteji ile birlikte yürüyen kalabalık, Atatürk Anıtı önünde açıklamada bulundu.

Açıklamayı Zafer Partisi'nden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bayram Kazancı gerçekleştirdi.

Kazancı açıklamasında özellikle mecliste bulunan terör destekçilerini hedef aldı.

“Türk milleti şunu unutmamalı Terör problemi mecliste deri koltuklarda vatan hainleri oturtturularak çözemezsiniz" diyen Kazancı, "Yapılacak ilk iş kandile operasyon yapmak yerine TBMM deki terör odaklarını yok etmektir. Mecliste şehit olan çocuklarımızın annelerinin babalarının ödediği paralarla o hainleri orada oturtarak terör sorununu çözemezsiniz. Kanser olmuş bir hastaya ilaç vererek kanseri çözemezsiniz cerrahi operasyon yapmanız lazım” diye konuştu.

"TÜRK KANI DEĞERSİZ Mİ?"

Tepkilerin yetersizliğinden yakınan Kazancı, “Filistin için yürüyenlere sesleniyorum, evet Filistin’de bir zulüm bir katliam var ama Filistin için yürüyenlerin, şehit olan Türk evlatları için yürümemesini de kınıyoruz. Akan bu Türk kanı Arap kanı kadar değerli değil mi” diye sordu.

Kazancı, "Bu saatten sonra tekrar ediyoruz her kim bu terör örgütünün meclisteki uzantısının yanından geçerse onlarlar işbirliği yaparsa, bu zafer partisinin bir numaralı mücadele edeceği odaktır. Bizler Atatürk’ün başlattığıkuvayi milliye hareketi olarak vatanımızı milletimizi devletimizi savunmaya devam edeceğiz. Bir adım geri atmayacağız” dedi. Yürüyüşe katılan kalabalık daha sonra İstiklal Marşı ve andımızı okuyarak gösteriye son verd.