Bursa'da Osmangazi Belediyesi, şehit padişah Sultan Murad Hüdavendigar Han’ı şehadetinin 634. yıl dönümünde kabri başında dualarla andı.

BURSA (İGFA) - Balkan Fatihi Osmanlı Sultanı 1. Murat Hüdavendigar Han, Osmangazi Belediyesi tarafından 17 yıldır her ölüm yıl dönümünde Kosova’daki ve Bursa’daki kabri başında düzenlenen törenle dualarla yâd ediliyor. Osmangazi Belediyesi Haziran ayında Kosova’daki kabri başında düzenlediği törenle Sultan Murad Hüdavendigar Han’ı dualar anmıştı. Kosova’daki programın ardından şehit padişah için Çekirge semtindeki kabri başında da anma töreni düzenlendi.

Bursa'daki programa, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Şehit padişahın kabri başında edilen duaların ardından program mehter takımı ve kılıç kalkan ekibinin gösterileriyle başladı.

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehit padişah Sultan 1. Murad Hüdavendigar Han’ı 634’üncü ölüm yıl dönümünde Kosova’daki programın ardından Bursa’da da dualarla andıklarını belirtti. Sultan Murad’ın 1389’da Kosova’ya giderek Balkan coğrafyasına barışı, kardeşliği, huzuru ve sevgiyi götüren padişah olduğuna dikkat çeken Dündar,

“Sultan Murad Hüdavendigar Han, devlet idaresi ve fikirleriyle o bölgeye barışı yerleştirmiştir. Balkanlara hakimiyeti sağlamayla birlikte bölgenin gelişmesine ciddi katkılar sağlamıştır. Yapılan fetihle birlikte o bölgeler modern bir şehir ve devlet haline gelmiştir. Sultanımızın o gün açmış olduğu yol Osmanlı Devleti’nin felsefesi olmuştur. Bugün dünya ateş çemberi, her yer kan ve gözyaşı. Sultan Murad o bölgeye gittiğinde insanların güvenliğini tesis etmiş, onların huzur ve barış içerisinde yaşamasını teminat altına almış insanların dinine, inancına ve milliyetine karışmayarak huzur içinde yaşamalarını sağlamıştır” dedi.

Bugün Afrika, Asya ve Ortadoğu’da toplumlar arasındaki küçük bir ayrıntıyı sorun haline getirerek toplumların birbirine düşman edildiğini belirten Başkan Dündar, “Ülkemizin üzerinde ne hesaplar yapılırsa yapılsın kadim medeniyetin bekçisi ve mirasçısı bizler buradan daha yüksek bir ses ile bu mesajı veriyor ve bunu insanlık adına yapıyoruz. Tüm güç dengelerinin değiştiği dünyanın yeniden şekillendiği bir süreçten geçerken bölgede güçlü ve lider ülke olarak Türkiye Yüzyılı ülküsüyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de şehirleri imar eder gibi barış huzur ve adaleti tesis edeceğiz inşallah" diye konuştu.