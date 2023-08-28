İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımında "Şehidimiz Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin.

Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz.

Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"