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Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü polis memurları ve şehidin yakınları katıldı.

Keresteci Mahallesi Camisi İmamı Salim Nar’ın okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Van’ın Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde görevli iken 15 Nisan 2010 tarihinde operasyon dönüşü içinde bulunduğu ekip aracının Albayrak köyü yakınlarında takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Ramazan Arslan, şehadetinin 13. yılında Keresteci Mahallesi’nde kabrinin başında dualarla yad edildi.

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