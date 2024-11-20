Manisa’nın Yunusemre İlçesi’nde yer alan Laleli İlkokulu, okul bahçesinde düzenlenen törenle Şehit Polis Memuru Turan Sütcü’nün ismini aldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve yurttaşlar bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Laleli İlkokulu’na okul bahçesinde düzenlenen törenle Şehit Polis Memuru Turan Sütcü’nün adı verildi. Törene, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mustafa Kılıç, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Başkan Yardımcıları; Emine Özge Arslan ile Mehmet Mesut Doğan, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Örde, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, protokol üyeleri, birim müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve yurttaşlar katıldı.

Tören, Okul Müdürü Zekai Şahin’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Şehit Polis Memuru Turan Sütcü’nün özgeçmişi okundu. Şehidin eşi İlknur Sütcü, yaptığı konuşmayla eşinin hatıralarını yad etti ve katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de bir konuşma yaptı.

Öğrencilerden Anlamlı Gösteriler

Laleli Şehit Turan Sütcü İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları gösterilerle Şehit Turan Sütcü ve tüm şehitlerimizi andı.

Şehit Polis Memuru Turan Sütcü’nün eşi İlknur Sütcü tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan talep doğrultusunda, okulda çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Bahçe temizliği yapıldı. Yıkık duvarlar onarıldı, kırık ve eksik koruma demirleri tamamlandı. Ayrıca bordür taşları boyandı ve bahçe duvarlarının boyası yenilendi. Okul bahçesindeki yer çizgileri yeniden çizildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeler öğrencilerin daha temiz ve güvenli bir ortamda eğitim almasına katkıda bulundu. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi, tören sonunda mobil ikram araçlarıyla yurttaşlara nohutlu pilav, ayran, çay, kahve ve su ikramında bulundu.