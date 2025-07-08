Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı sırasında metan gazından zehirlenerek şehit olan 12 kahraman Mehmetçikten biri olan İstihkâm Uzman Çavuş Ümit Üzüm için, memleketi Kayseri’nin Sarız ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Pençe-Kilit'te 12 Şehidimizden Biri Olan Ümit Üzüm, Kayseri Sarız’da son yolculuğuna uğurlandı.

Sarız Merkez Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, İsmail Özdemir ve Aşkın Genç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Sarız Kaymakamı Merve Şahin, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, askeri yetkililer, il protokolü, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Tören boyunca şehidin ailesi gözyaşlarını tutamazken, vatandaşlar da “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganlarıyla şehide olan vefalarını gösterdi.

Şehit Ümit Üzüm’ün naaşı, cenaze namazının ardından Sarız ilçesine bağlı İncedere Mahallesi Mezarlığı’nda dualar eşliğinde defnedildi.

Törenin en duygusal anı ise, Türk bayrağının Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından, şehidin oğlu Hacı Mehmet Üzüm’e teslim edilmesi oldu. Bayrak teslimi sırasında törene katılanlar gözyaşlarına hâkim olamadı.