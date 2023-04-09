15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıl dönümünü kutladı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178 yıl dönümünde başta İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve tüm emniyet mensuplarının bayramını kutladığını belirten Gündüz, gerek yurt içinde gerek yurt dışında verilen bütün görevleri layıkıyla yerine getiren kahraman polis teşkilatının, zor ve meşakkatli bir görev yürüten emniyet mensuplarının çok zor şartlarda vazifelerini yerine getirdiğini söyledi.

Başta terör ve teröristlerle mücadelede, FETÖ ile mücadele olmak üzere asayişin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, trafik akışının sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve daha birçok önemli görevi yürütmekte olan polis teşkilatının bu uğurda şehitler ve gaziler verdiğini ifade eden Gündüz, şöyle konuştu:

“Özellikle 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında, emniyet teşkilatının çok büyük katkısı vardır. Emniyet teşkilatı 15 Temmuz gecesinde başta Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde olmak üzere daha birçok yerde şehitler ve gaziler verme pahasına kahramanca direniş göstermiş ,ülkemiz de batı eliyle yapılan hain darbecilere boyun eğmemişlerdir. Darbecilerin püskürtülmesi için kahramanca mücadelelerini sürdürmüşlerdir. 15 Temmuz’dan sonra da adeta 7/24 çalışarak çok büyük fedakarlıklar göstermişler ve göstermeye de devam etmektedirler”.

Çok büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar gösteren emniyet teşkilatının mensupları ile ne kadar gurur duyulsa az olduğunu ifade eden Gündüz, “Bizler evlerimizde ailelerimizle, mutlu ve huzurlu yaşayalım diye kendi aileleri ve sevdiklerinden ayrı vakit geçirmek zorunda kalan bu fedakâr polislerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yaptıkları görevler esnasında onlara yardımcı olmak hepimizin görevidir. Böylece onlara karşı bir nebzede olsa haklarımızı ödeyebiliriz. Bu vesilelerle bu kutsal vatan toprakları uğruna şehit olan başta Emniyet Teşkilatı mensupları olmak üzere, bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum. Emniyet teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünün polislerimize ve ailelerine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerinde bulundu.