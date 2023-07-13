Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 263 kişinin kamuya atamasını yaptı.ANKARA (İGFA) - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecek Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Atama Töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla Bakanlıkta gerçekleştirildi.

Tarihin kahramanlık tarihi ve topraklarımızın kahraman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin sayesinde vatanımız olduğunu dile getiren Bakan Özdemir Göktaş, “Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz cesaretleriyle vatan borcunu ödediler. Bizlere düşen görev de şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkmaktır. Bu bilinçle, şehitlerimizin hatırasını yaşatıyoruz. Sorunlarının ivedilikle çözülmesi için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Gazilerimize ve ailelerine hak etmiş oldukları değeri vererek emanetlerimize sahip çıkıyoruz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve ailelerine daha iyi imkânlar sunmak için çalışıyoruz. Sorunlarının ivedilikle çözülmesi için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok hizmeti devam ettirdiklerini ve yeni hizmet modelleriyle mevcut hizmetleri desteklediklerini söyleyen Bakan Göktaş, gelir desteğinden istihdam hakkına, sağlık hizmetlerinden eğitime varana kadar pek çok alanda şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının yanında olduklarını ve kendi hizmetlerinin yanında hizmet çeşitliliğini artırmak için kurumlar arası iş birliği protokolleri yaptıklarını vurguladı.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına yönelik en önemli başlıklardan birisinin de istihdam olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, “İstihdam hakkının verildiği 1995 yılından 2002 yılına kadar 6 bin 315, bu yıl Nisan ayında yaptığımız atamayla birlikte 48 bin 556 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamı sağladık. Bugün yaptığımız 263 atama ile kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı toplamda 48 bin 819’a ulaşmış olacak” diye konuştu.