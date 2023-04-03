İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında buluştu.İSTANBUL (İGFA) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayının 11’nci iftarını İstanbul’da yaşayan şehit aileleri ve gazilerle yaptı. İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün organizasyonuna 800 kişi katılım gösterdi. Konuklarına iftar öncesi hoş geldiniz diyen İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, iftar öncesi kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

11 İLİMİZE KARŞI SORUMLUYUZ

Ramazan ayına depremin acısıyla girdiklerini söyleyen İmamoğlu, yaralılara şifa, hayatını kaybedenlere rahmet diledi. “Şehitlerimize ve gazilerimize her zaman minnet duygularımız vardır” diyen İmamoğlu, “Tüm Türkiye'mizin sorumlu olduğu gibi artık biz aynı zamanda bu 11 ilimizdeki bütün insanlarımıza karşı da sorumluyuz. Onların kaybettiklerini, maddi manevi kaybettiklerini elbette canlarını, hep birlikte milletçe kendimizle eşitleyen seviyelere taşımak zorundayız. Bu sorumlulukla taşıyacağız. Bu süreci birlik ve beraberliğimizi gösterdi. Bundan sonraki süreçte de göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU ZORLUĞUN ALTINDAN HEP BİRLİKTE KALKACAĞIZ”

Manevi duyguların en yoğun biçimde Ramazan vesilesiyle hissedildiğini belirten İmamoğlu, “Dayanışmamızı, güçlendirmemize vesile olan büyük bütün duyguların, bütün evlerimizde yaşatmasını temennisiyle; el ele, omuz omuza, yaralarımızı saracağımız günlerin aynı şekilde bu duyguyla besleneceğini de biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100’ncü yılındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını buradan rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Ruhları şad olsun. Vatan için canını ortaya koyanlar sayesinde bugün bu sınırlar içerisinde kardeşçe, huzur içerisinde yaşıyoruz. En zor şartlarda bile bu savaşı, bu mücadeleyi Çanakkale'den başlayarak veren her bir insanımızın, geçmişteki büyükleri, bize büyüklerimiz sorumluluk yüklüyor. İşte yüzüncü yılını her ne kadar zor koşullarda girmiş olsak da Allah'ın izniyle yine bu zorluğun altından hep birlikte kalkacağız” diye konuştu.

GAZİLİLERİMİZ VE AİLELERİ BİZLERİN BİR AİLESİDİR

“Vatan sofrasında hepimiz bir aradayız” diyen İmamoğlu, “Hepimiz bu aziz vatanın ve onun güzel insanların iyiliğini, refahı ve mutluluğunu

istiyoruz. Aynı ekmeği, aynı bereketi paylaşıyoruz. Bizlerin bugünü hep birlikte bu sofrada olmamız için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız. Bugün şehitlerimizin bizlere emanet olan siz kıymetli yakınları ve çok değerli gazilerimiz ve aileleri de aynı şekilde bizlerin bir ailesidir” şeklinde konuştu.

“MİNNET BORCUMUZU ASLA ÖDEYEMEYİZ”

İftar sofrasında ağırladığı konuklarına “Sizlere minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimizi biliyoruz” sözleriyle seslenen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Aynı zamanda milletimizin ve memleketimizin refahını, mutluluğunu iyi bir geleceğe sahip olmasına dönük çalışırken,biz biliyoruz ki bu sadece 86 milyon insanımıza değil, vatan için yaşamını kaybeden şehitlerimize ve hayata veda eden gazilerimize dönük de bir borcumuzdur. Ama en önemli borcumuz memleketimize içeride ya da dışarıda, barışın ve huzurun teminatı olması yönünde atılacak her adımı, mutlu adımları da atmak zorunda olduğudur. Bu bağlamda bütün sorunların çözüme kavuşması lazım. Ekonomik, eğitim veya geçim koşulları aklınıza gelebilecek her şeyde ne kadar hak ettiğimiz yere erişirsek memleketimizin huzuru, barışı da o kadar teminatı altında olacaktır. İşte bunu sağladığınızda emin olunuz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletçe yakın coğrafyamız için hatta dünya içinde barışın teminatı olacak en kadim devletlerden birisidir. Bu sorumluluğumuzu da en iyi şekilde taşımakla yükümlüyüz. İBB olarak her türlü ihtiyacınızda daima yanınızda olmayı görev biliyoruz.”

Konuşmanın ardından, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin kendisine verdiği plaketi kabul eden İmamoğlu, okunan ezanla birlikte iftar sofrasında şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu.