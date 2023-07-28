İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 kahramanı şehit eden, 4 farklı eyleme katılan gri kategorideki 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te düzenlenen "Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu" ile ilgili yeni bir detay paylaştı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'nün istihbari çalışmaları sonucunda, Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarının sevk ve idaresinde, Bitlis Hizan kırsalında J-SİHA, ANKA ve JİKU desteğinde JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, arananlar listesinde 'GRİ' kategoride yer alan "Redur Siser" kod adlı Güven Özcan adlı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getiriildi.

Şehitlerin kanının yerde kalmadığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarma'yı tebrik ederken, 10 kahramanımızın şehit edildiği, 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölgede teröristlerle temas sağlandığını belrtne Bakan Yerlikaya, operasyonun sürdüğünü duyurdu.