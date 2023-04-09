Kocaeli'de Antikkapı’nın Ramazan ayına özel hazırladığı Hacivat-Karagöz oyunu misafirlerin de katılımıyla özel bir eğlenceye dönüşüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş., bünyesinde bulunan Maide Kafe ve Restoran ile Darıca Antikköfte şubelerinde, Ramazan ayına özel Hacivat ve Karagöz gösterisine yer veriliyor. Bu yıl eski Ramazanlara değinen ve misafirlerine nostaljik bir Ramazan yaşatmak amacıyla hareket eden Şehrin Mutfağı Antikkapı, iftar sonrasında misafirlerine geçmişe dair izler bırakıyor.

İlk programı geçen hafta bünyesinde gerçekleştiren ve büyük ilgi toplayan oyun, bu hafta sonu Darıca Antikköfte ve İzmit Maide Kafe ve Restoran’da olacak. Ramazanın son hafta sonunda ise 15 Nisan Cumartesi İzmit’te ve 16 Nisan Pazar günü Darıca’da olacak. Tiyatro oyunu iftarın hemen sonrasında başlayacak.

ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ

Standart bir sahne kurularak gerçekleşmeyen oyunda Hacivat ve Karagöz, gösteriyi misafirleri de dâhil ederek sohbet eşliğinde sürdürüyor. Böylece tüm konukların iftar yemeklerini yedikten sonra gösteriyi izlemeleri sağlanıyor ve misafirlerin çay keyiflerine güldürerek eşlik ediyor.