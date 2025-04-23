Alanya Belediyesi’nde görev yapan 46 kadın personel, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kentin sokaklarını tertemiz hale getiriyor. Kamyon kullanan, çöp toplayan, süpürgeyle cadde temizleyen kadınlar hem çalışkanlıklarıyla hem de azimleriyle takdir topluyor.ANTALYA (İGFA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in göreve geldiği günden bu yana kadın istihdamına verdiği önem meyvelerini vermeye başladı. Belediye bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosuna dahil edilen 46 kadın personel, özverili çalışmalarıyla Alanya’da adeta fark yaratıyor.

KAMYON SÜRÜYOR, SOKAK SÜPÜRÜYOR, ÇÖP TOPLUYORLAR

Alanya Belediyesi’nin sahadaki en çalışkan ekiplerinden biri haline gelen kadın temizlik personelleri, masa başında olduğu kadar saha görevlerinde de dikkat çekiyor. Belediyenin temizlik filosunda yer alan kadınlar kamyon sürüyor, sokakları süpürüyor, çöpleri topluyor ve kentin dört bir yanını pırıl pırıl hale getiriyor.

“SEVEREK YAPILAN İŞ ZOR GELMEZ”

Görevini titizlikle sürdüren temizlik personellerinden Cennet Dönmez, “Süpürge ile bölgemde temizlik yapıyorum. İşimle ilgili gelen takdir ve teşekkürler bizi çok mutlu ediyor. İnsanlarımız memnun oldukça biz de gurur duyuyoruz. Benim üç çocuğum var. Hem onlarla ilgileniyor hem de işimi severek yapıyorum. Sevgiyle yapılan iş ne yorucu ne de zor gelir” diyerek mesleğine duyduğu bağlılığı anlattı.

“KADININ GÜCÜ HER ZORLUĞU YENER”

Çöp kamyonu arkasında görev yapan Hatice Sertgöz ise kadın emeğinin gücüne dikkat çekerek şunları söyledi, “İlk başlarda bu işi yapamayacağımızı söylediler ama biz başardık. Severek yapıyorum. Kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Kadınların gücü ve inancı her zorluğu yener.”