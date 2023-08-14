Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı bu yıl 2.’sini düzenlediği Sekapark’taki ‘Ufak Tefek Festival’de birbirinden farklı etkinliklerle çocuklar eğlenceye doyduKOCAELİ (İGFA) - Kültür sanatı sadece şehrin merkezine indirgemeyip, tüm Kocaeli’ye yayan ve bunu yaparken de bölgenin dinamiklerini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yaz tatilinde çocuklara yönelik sürprizler yaparak bu yıl ‘Ufak Tefek Festival’ ile çocukları bir araya getirdi. Bu yıl 2’si yapılan festivale katılarak alanı gezen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Çocuklarımız mutluysa biz de mutluyuz. Günün tüm yorgunluğunu çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk alıp götürdü. Bizlerin en kıymetlileri çocuklarımız. Onların mutluluğu her şeyin üzerinde” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU

Başkan Büyükakın, Sekapark Uçurtma Tepesi’nde çocuklar için gerçekleştirilen Ufak Tefek Festival’e katılarak, çocukların hayal ve eğlencelerine ortak oldu. Başkan Büyükakın’a, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık eşlik etti. Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Başkan Büyükakın; yaptığı ziyarette Ahşap, Botanik, Çanta Boyama, Paracord Bileklik, Uçurtma, Gezen Çömlek, Bilim, 3D Kalem, Hama Boncuk, Kum Boyama, Taş Boyama Atölyelerinin yanı sıra serbest alan etkinliklerinde oyunlar oynayarak çocukların sevincine ortak oldu.

EĞLENİRKEN ÖĞRENMELERİNİ SAĞLAMAK

Her gün farklı etkinliklerle düzenlenen festivalde amaçlarının çocukları eğlendirmek, eğlenirken öğrenmelerini ve boş vakitlerinin verimli geçmesini sağlamak olduğunu belirten Başkan Büyükakın, çocukların mutluluğuna katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızı sosyalleştirmek için düzenlediğimiz bu festivalimizde zihin açıcı ve tarihsel oyunlarımız yer aldı. Çocuklarımızın ne kadar mutlu olduğunu gördük. Çocuklarımızın mutlu olması ve zamanlarını verimli geçirebilmeleri için değişik etkinliklerle günlerini cıvıl cıvıl geçirirken, biz de keyif alıyoruz. Çocuklar, yavrularımız aileleri ile eğlenirken, onların sevinci bizim sevincimiz, ailelerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

BİLGİEVLERİ ÇOCUKLARI FESTİVALİN TADINI ÇIKARDI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik Bilgievleri Yaz Okulu kapanışı için düzenlenen Ufak Tefek Festival’de 2 gün boyunca 12.00-21.00 saatleri arasında tüm çocuklar atölyelerde hem öğrenip hem de sürpriz etkinliklerle bütün bir yılın yorgunluğunu da atarak gönüllerince eğlendi. Aileleriyle birlikte oyun ve müzikle dolu iki gün geçiren çocuklar büyük sevinç yaşadı. Sekapark Uçurtma Tepesi’nde şenlik havasında geçen etkinlikte ünlü sanatçı Burak Onurlu’nun çocuk şarkılarını seslendirdiği konser ilgiyle izlendi. Festival kapsamında kurulan oyun parkurlarında doyasıya eğlenen çocuklar, Türkiye’nin sevilen ve izlenen çizgi film kahramanları Niloya'nın "Niloya Küçük Balık" adlı müzikali ile “Rafadan Tayfa En Sevdiğim Rafadan Müzikali”nde bol kahkahalı anlar yaşadı. Festival alanı sahnesinde sergilenen yoğun katılımlı oyunlara çocuklar ve aileleri ilgi gösterirken etkinliklerin sonunda oyuncuları alkışladı. Çocuklar ve veliler, izledikleri çizgi film kahramanlarını yakında görme imkanı sağladıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.