Şeker sektöründe 2024-2025 Pazarlama Yılı için belirlenen kotalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye toplam A kotasında 2 milyon 910 bin ton olarak belirlendi.ANKARA(İGFA) - 2024-2025 Pazarlama Yılı şeker kotalarının belirlenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak belirlenirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton oldu.

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Nişasta bazlı şeker kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlendi.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren kararda kotalar şöyle oldu: