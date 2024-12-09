Sektörel denetimlerin yoğun şekilde devam ettiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasadaki fırsatçı uygulamaları engellemek için devlet ve hükümet olarak varlık gösterdikleri vurguladı. Bakan Bolat, asgari ücretin adı çıkar çıkmaz önden yüklenme, fiyatların önden hemen şişirilmesi gibi bazı uygulamalar gördüklerini, bunlara asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Perakendeciler Sektör Toplantısı'na katıldı.

Bolat, 10 Aralık Salı günü itibariyle başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulunurken, bazı piyasa bozucu uygulamalara hem denetimlerde hem de ihbarlarda rastladıklarını söyledi.

2023 yılı verilerine göre Türkiye'de bulunan 3,7 milyon işletmenin 1,5 milyonunu perakende işletme sektörü oluşturduğuna dikkati çeken Bakan Bolat, dolayısıyla sektörün üstlendiği rol ile ülke ekonomisine önemli katkılar sunulduğunu ve ticari döngünün başat aktörlerinden biri konumunda bulunduğunu kaydetti.

Ticaret Bakanlığı olarak en önemli hedeflerden birinin paydaş kurumlarla birlikte sağlıklı, şeffaf, adil bir piyasanın oluşumunu sağlamak olduğunu kaydeden Bakan Bolat, "Bu amaçla diğer Bakanlıklarımızla olduğu gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile de yakından çalışıyoruz. Özellikle asgari ücretle ilgili çalışmaların sürdüğü bir dönemde, bazı fırsatçıların bu durumu fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına gitmesine asla müsaade etmeyecek, buna karşılık denetimlerimizi ve cezai uygulamalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. İlgili tüm bakanlıklarımız koordineli bir şekilde bu konuda çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı olarak, serbest piyasa koşullarında adil bir rekabet ortamının oluşmasını, fiyat istikrarının sağlanmasını öncelikli görüyor ve bu konudaki çalışmaları sürdürdüklerini belirten Bakan Bolat, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de başta perakende sektörümüz olmak üzere tüm paydaşlarımızı desteklemeye ve koordinasyonumuzu güçlendirecek çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.