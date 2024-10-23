Sektör temsilcilerinden GNG Kurumsal Danışmanlık A.Ş. Müdürü Zeynep Şahin, danışmanlık sektöründe özellikle dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında yaşanacak gelişmelerin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hız kazanacağını öne sürdü. Şahin, KOBİ’lerin yeşil dönüşüme hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Kuruluş yılı 2018 olan GNG Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş., Türkiye’de yönetim, insan kaynakları, finans, dijital ve yeşil dönüşüm danışmanlıkları gibi pek çok alanda uzmanlık hizmeti sunarken, KOSGEB, TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumların teşvik ve hibelerinin KOBİ'lerle buluşmalarını sağlıyor.

EKONOMİK DALGALANMALAR VE ÜRETİME ETKİLERİ

Zeynep Şahin, 2023 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisinde görülen yüksek enflasyon ve faiz oranlarının işletmelerin finansmana erişimini önemli ölçüde zorlaştırdığını vurguladı.

Talep yoğun olsa bile, firmaların finansal zorluklar nedeniyle arz tarafında sıkıntı yaşadıklarını belirten Şahin, bu sürecin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için zorlayıcı olduğunu ifade etti. Ancak 2025 yılında faiz oranlarının daha makul seviyelere inmesiyle birlikte ekonomik göstergelerde toparlanma beklediğini ekleyen Şahin, "Piyasalar açısından 2025 yılı bir düzelme ve büyüme yılı olabilir. Bu döneme hazırlıklı olan firmalar, avantajlı bir konumda olacak,” dedi.

DANIŞMANLIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER VE 2025 BEKLENTİLERİ

Danışmanlık sektörünün ekonomik daralmalardan pozitif yönde etkilendiğini dile getiren Zeynep Şahin, kriz dönemlerinde işletmelerin danışmanlık hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

GNG olarak, bu süreçte birçok firmanın yönetim, finansal yapılandırma ve dijitalleşme konularında kendilerinden destek aldığını ifade eden Şahin, özellikle 2025 yılı için dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik danışmanlığı taleplerinin büyük oranda artmasını beklediklerini belirterek, “Dijital ve yeşil dönüşüm alanında büyüyen bir talep görüyoruz. 2025’te bu talep daha da artacak ve biz de bu pazarda daha büyük bir pay almak için şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz,” diye konuştu.

KOBİ’lere geleceğe yönelik olarak birtakım stratejik adımlar atmalarını da öneren Zeynep Şahin, öncelikli olarak firmaların dijital dönüşüm desteklerinden faydalanarak teknolojilerini yenilemeleri gerektiğini belirtti.

Şahin ayrıca, 2026 yılında tüm sektörlerde zorunlu hale gelecek olan yeşil dönüşüm altyapısının oluşturulmasının önemine dikkati çekti. Şahin, özellikle ihracat yapan firmaların sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uygun hareket etmesi gerektiğini söyleyen Şahin, aksi takdirde karbon vergisi yükümlülükleriyle karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

GNG Kurumsal Danışmanlık olarak, bu sürece destek olmak amacıyla geliştirdikleri bir yazılımı da yakında kullanıma açacaklarını paylaşan Şahin, “Bu yazılım, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik süreçlerini daha kolay yönetmelerine yardımcı olacak,” dedi.