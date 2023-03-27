Yurt içi ve yurt dışından toplam 363 firmanın katılımıyla bu yıl 18'incisi gerçekleşen Uluslararası Asansör İstanbul, 2022 yılındaki ziyaretçi başarısının da üzerine çıktı ve Avrupa da dahil yine bölgesinin en büyüğü oldu.İSTANBUL (İGFA) - Tarsus Fuarcılık tarafından AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteğiyle düzenlenen 18. Uluslararası Asansör İstanbul, yine beklentileri aştı.

Tüyap Beylikdüzü Fuar Merkezi’nde 8 salonda, daha hızlı ve daha güvenli asansör teknolojilerinin bir arada sergilendiği organizasyon, gerek metrekare, gerek katılımcı firma sayısı, gerekse yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi rakamları bazında bölgesinin en büyüğü oldu.

Sırasıyla İran, Rusya, Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Cezayir, Lübnan, Libya, Kosova ve Kazakistan başta olmak üzere farklı kıtalardan 6.906 yabancı ziyaretçinin geldiği fuarı, 4 gün boyunca toplam 24 bin 314 profesyonel takip etti.

Bu yılki sloganı “Yeni dünya, yeni fırsatlar” olarak belirlediklerini belirten Tarsus Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, "Asansör İstanbul 2023, bu mesajın vaat ettiği tüm kazanımları fazlasıyla gerçekleştirdi. Sektör profesyonellerinin fuar ajandalarında mutlaka yerini alan Asansör İstanbul’un portföyüne her fuar, farklı ülkelerden çoğunluğu satın almacı olan yeni ziyaretçiler eklenmeye devam ediyor” dedi.

Aytemur, milyonlarca dolarlık ticaretin gerçekleştiği Asansör İstanbul’un, 2025 yılındaki buluşması için, daha fuar sırasında yoğun bir başvuru aldıklarını açıkladı.

Her fuar gücüne güç katarak ilerleyen Uluslararası Asansör İstanbul’un sonraki buluşma tarihleri olarak 24 – 27 Nisan 2025 belirlendi.