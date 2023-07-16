Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve BelPlas AŞ ekipleri bölgede ilaçlama çalışmalarına başladı.ANKARA (İGFA) - Karadeniz Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinin ardından tüm birimleriyle afet bölgesine hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

AMAÇ: HAŞERE VE SALGIN HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde BelPlas AŞ’nin ilaçlama ekipleri Zonguldak’ın Devrek ilçesine gönderildi. Ekipler; sel felaketi ve ardından artan hava sıcaklığı nedeniyle artış gösteren sinek, sivrisinek gibi haşerelerin ve salgın hastalıklarının önüne geçmek için ilaçlama seferberliği başlattı.

Özellikle selden zarar gören yapılar ve ortak kullanım alanlarında 2 araç ve 4 personeli ile ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.