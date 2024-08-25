Sağanak yağış dün birçok şehirde sel felaketine neden oldu. Kırşehir’de sele kapılan 1 çoban yaşamını yitirirken, Kayseri’den de can kaybı haberi geldi. Aracıyla sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldıANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şiddetli yağış dolayısıyla Kırşehir’de gerçekleşen sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri, Nevşehir ve Samsun’da sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

İlgili kurumların afet bölgelerinde çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürerek mahsur kalan vatandaşlarımızın güvenli alanlara tahliyelerini gerçekleştirildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

https://twitter.com/_cevdetyilmaz/status/1827601788125515777

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada da 24 Ağustos Cumartesi günü Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde aşırı yağışlar sonucunda heyelan meydana geldiği anımsatılarak, yapılan çalışmalar sonucunda, mahsur kalan 8 araç ve 32 vatandaşımız riskli bölgelerden tahliye edildiği kaydedildi. Dere yatağında sürüklenen bir aracın içinde bulunan vatandaşımızın bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığı belirtilirken, hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1827634387585728886

Bu arada Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Samsun Turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu illeri ise sarı kod ile yağış uyarısı yapıldı.

AFAD, an itibarıyla 72 ihbar alındığını, alınan tüm ihbarlara müdahale edildiği belirtilirken, Jandarma, Emniyet, Sağlık, İtfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan bin 65 vatandaşın kurtarularak güvenli alanlara tahliye edildiği kaydedildi.

Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.