İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin vurduğu Zonguldak’a yardım ulaştırmak için harekete geçti.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye genelinde yaşanan tüm afetlerde hızla harekete geçen ve afet bölgelerinin yanında olan Beylikdüzü Belediyesi, bu kez şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Zonguldak’ın yardımına koştu.

Belediye, ilçe halkına yardımcı olmak ve eksikleri karşılayabilmek adına Devrek Belediyesi ile iletişime geçti. Gelen talep doğrultusundaiçme suyu ihtiyacının karşılanması için iki tır su, belediye tarafından bölgeye ulaştırıldı.

Afet bölgesindeki vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Afet ve afet yönetimi dediğimizde sadece deprem akla geliyor ama iklim krizinin etkisiyle kentlerimizde salgın hastalıklar, seller, fırtınalar ve kar yağışları da her yıl biraz daha şiddetleniyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak afet bölgelerinin her zaman yanında olduk. Olası tüm afetlerde de yaraları sarmak için hazırız” mesajını verdi.