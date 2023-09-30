Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.MALATYA (İGFA) - 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaşlılara hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Bir toplumun geçmişini, bilgi birikimini, geleneklerini, değerlerini, kültürünü genç nesillere aktaranlar yaşlılardır. Geçmiş yaşantılarında önemli görevleri yerine getiren, önemli görevleri yerine getiren, tecrübe ve düşünceleriyle bizlere yol gösteren yaşlılarımız, her zaman baş tacımız olmuşlardır.

Bugün elimizde olan maddi ve manevi zenginliklerimizin çoğu yaşlılarımızın gençliklerinden bu zamana kadar süren çalışma ve emeklerinin bir yansımasıdır. Şu gerçek unutulmamalıdır ki bugünün gençleri de yarın ihtiyarlayacak ve bugün yaşlılara gösterdikleri sevgi ve saygıyı kendi çocuklarından göreceklerdir.

Kendi yaşlılarına değer vermeyen toplumlar zaman içinde çözülmeye ve dağılmaya mahkûmdurlar. Yaşlılara verilen değer bir toplumun en büyük medeniyet göstergelerinden biridir.

Yerel yönetim olarak bizler de başımızın tacı yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Vefa Konağımızda yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için gayret gösteriyoruz. Düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle yaşlılarımızı gönüllerine dokunmanın gayretindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, huzur içerisinde sağlıklı bir ömür diliyorum.”