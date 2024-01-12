Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çalışan Gazeteciler Haftası'nda düzenlenen Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya'nın organize ettiği Altın Orkide Müzik Medya Ödül gecesinin ilkine toplamda 100 kişi katıldı ve 60 kategoride alanında başarılı isimler ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Şelale Ünseli başarılarına bu ödül gecesinde yenilerini ekledi ve bir ödül daha aldı. "Yılın En Dikkat Çeken Psikolojik Danışmanı " ödülüne layık görülen Şelale Ünseli Ödül alma heyecanını yaşadı.

Ödül gecesinde Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras , Ünlü Radyocular Mine Ayman , Michael Kuyucu, Fatih Bulut , Ünlü Fenomen Ytl Osman, Yeşilçam'ın usta ismi Nil Ünal ,Tuğba Ünal , Mor Narpın, Şair Murat Selçuk Katıoğlu, Ünlü Yönetmen Buğra Karacam Ve Ceybesk , Hatiç Gibi ünlü isimler vardı. Şenol İpek ve Esinyum sunumuyla muhteşem geçen gecede Dj Gürkan Şaşmaz çaldığı şarkılar ile geceye renk kattı.