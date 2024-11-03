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Usta sanatçı Selami Şahin, 9 Kasım Günay Ankara, 16 Kasım Nossa Costa , 22 Kasım Günay İstanbul sahnelerinde sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Konserin ikinci bölümünde, hayranlarının büyük beğenisini kazanan Lider Şahin ile gerçekleştirdiği "Rezil Rüsva" düeti, muhteşem bir alkış aldı.

Biletleri hızla tükenen gecede, usta sanatçı unutulmaz şarkıları ve etkileyici performansıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Usta sanatçı Selami Şahin, İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı. İSTANBUL (İGFA) - Selami Şahin, sezonun 2. Moda Kayıkhane konserini gerçekleştirdi.

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