Selçuk Efes Kent Belleği, Anadolu’nun zengin kültürel mirasına dikkat çekmek amacıyla resim ve müziği buluşturan “Anadolu Kültürü Tanrıçaları” Multidisipliner Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

KONYA (İGFA) - Anadolu Kültüründe yer edinen tanrıçalara sanat ile bakmayı amaçlayan etkinlik, Türkiye ve yurt dışından birçok kadının katılımı ile oluşan Şahmaran adlı uluslararası sanat gönüllülerinin eserlerinin yer aldığı “Anadolu Kültürü Tanrıçaları” serginin gezilmesiyle başladı. Sergiye İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi gezisinin ardından dünyaca ünlü piyanist Dr. Züleyha Abdullayeva eşliğinde “Ben Anadoluyum” Korosu Konseri katılıcıların büyük beğenisini topladı.

Anadolu’da tarih boyunca tanrıça kavramını farklı bir bakış açısıyla ele alan kültür sanat etkinliğinin söyleşi kısmında tarih boyunca tanrıça kavramları konuşuldu.

KADIN OLMADAN TOPLUMSAL UYANIŞ OLMAZ

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Dr. Nodira Güçsav, genel olarak tanrı kavramından bahsederek; “Toplumsal uyanış kadın olmadan olmuyor. Kadın kendi gücünü, kendini keşfetmesi lazım. Kadının mücadeleci ve güçlü olması toplumda da birçok olumsuzluğun önüne geçecektir” dedi.

ESKİ TÜRKLER’DE KADIN EDİLGEN DEĞİLDİ

Tanrıça kültünün nasıl doğduğu hakkında bilgi veren Osman Altay Güçsav; İnsanı insan yapan şey kendisini, neden yaratıldığını, yaratanı sorgulamasıdır. Antik çağlardan bu yana anneliğin, kadınlığın damgalaştırıldığı, tanrının, yaratıcının kadın kabul edildiğini görüyoruz” dedi.

Tanrıça figürlerinin Eski Türkler için de oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Güçsav; “Türk kadını özellikle Orta Asya’da devamlı hayatın içinde ve erkeklere destek olarak geçmiştir. Eski Türklerde kadın asla edilgen değildir. Bu yüzden İslamiyet’e kadar eski Türkler kadını tanrı olarak kabul etmiştir. Bugün de her zaman kadınları bir adım önde görmek istiyoruz” dedi.

ARTEMİS VE MERYEM ANA ÖNEMLİ İKİ DEĞER

Ressam Evrim Gökçelik Artemis’in kentinde Anadolu Tanrıçalarını konu alan bir kültür sanat etkinliği düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökçelik Tanrıça Hekate hakkında bilgi verdi. Hekate’nin Kybele ile ilgili bağlantısına değinen Gökçelik; “Baktığımız zaman Kybele Hekate ve Artemis ayrı tür başlık taşırlar. Bu başlık bir de Afrodit de vardır. Başka yerlerde Afrodit aşk tanrıçası olarak görünürken bu topraklarda başka bir anlama sahiptir. Benim yaptığım çalışmada Artemis’in karşısında Athena var. Athena da aslında Hekate’den bazı özellikler taşır. Çünkü Hekate son ana tanrıçadır. Bugün Hekate’nin tapınağı Yatağan’dadır. Hekate bugün üzerine en çok araştırma yapılan ana tanrıçalardan biridir. Ayrıca bugün burada bulunmamızın ayrı bir önemi var. Çünkü bu topraklarda hem Artemis hem Meryem Ana var. Bu da kültürel ve mitolojik açıdan önemli bir değer” dedi.

“Anadolu Kültürü Tanrıçaları” Multidisipliner Sergisi 30 Mayıs’a kadar Selçuk Efes Kent Belleği’nde ziyaret edilebilecek.