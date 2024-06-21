En son “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Selçuk Kılıç, “Batur Timi” askeriye aksiyon sinema filmiyle beyaz perdede fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Filmin başrolünü de Selçuk Kılıç üstleniyor. Haziran sonu çekimlerine başlanacak olan film Starworks Productions yapımcılığında, Yönetmen koltuğun’da ise Serkan Döner ve Batuhan Nozuhur oturuyor.Batur Timi sinema Film Alanya’nın dağlık alanlarında çekilecek.

Başarılı oyuncu Selçuk Kılıç en son başrollerini birlikte paylaştığı Özlem Gezgin ile "Her Renkte Aşk" sinema filmiyle gündeme oturdu . Selçuk kılıç sinema filmi çalışmalarını için Alanya ya geçti ,bir yandan tatil ve yoğun bir şekilde aksiyon sahneleri provalarına başladı...