İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Selçuk Türkoğlu, partinin dört koldan saldırıya uğradığı bir dönemde Bursa’da kırılan iftar rekorunun, siyasetteki dip dalgayı işaret ettiğine vurgu yaptı. Türkoğlu, “İşte o dip dalga biziz. Anket sonuçlarını alt üst edeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Partilerinin Bursa iftarı için teşkilat mensupları, STK temsilcileri ve basın için bin 100 kişilik bir davete göre, bir büyük salonda hazırlık yapıldığını vurgulayan Türkoğlu, “Katılım yoğun olunca aynı yerdeki iki ayrı salonu daha devreye aldık ve toplamda 2 bin 150 servis açılmasını sağladık. Bu teveccüh tabii ki gelmekte olan bir sürprizin ayak sesleridir” şeklinde konuştu.

Tahminlerin ötesindeki rekor katılım nedeniyle doğal olarak servis aksaklıkları yaşandığını, bu nedenle de konuklarının hoşgörüsüne sığındıklarını ifade eden Türkoğlu şöyle konuştu:

“31 Mart tarihi yaklaşırken, inanın hiç bir şey bizlere aktarıldığı gibi değil. Hiç de öyle iddia edildiği gibi milletimiz iki kutuplu kısır bir siyasetin mahkumu değil. Yaratılmak istenen tam anlamıyla asılsız, yapay bir algıdır. Derinlerde bir kurgu var ve vatandaşlarımız bu kurgunun etkisinde bırakılarak seçeneksizliğe mahkum edilmek isteniyor. Sabah, öğle, akşam ve dahi gece olmak üzere 7x24 sahadayız, alandayız, vatandaşımızla, hemşerilerimizle yüz yüzeyiz. Gerçek şudur.

Milletimiz yorgun, bezgin, güven duygusu zedelenmiş ve her dönemde hayal kırıklığına uğratılmış olmasının durgunluğunu, sessizliğini yaşıyor. İşte iktidar da, siyasetin her iki kutbu da bu sessizlikten çok korkuyor.

Gerçekten de korksunlar zaten…

Bire bir şahit oluyoruz ki;

Vatandaşımız bu seçimde kibir abidesi siyasetçilere, burnundan kıl aldırmayan muktedirlere sandıkta bir ders verecek. İşte Bursa’daki geleneksel iftarımızda yaşanan muhteşem tablo da bunu gösterdi.

Tahminlerin ötesindeki rekor katılım partimizin halen daha en önemli alternatif olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İçeriden ve dışarıdan tüm saldırılara rağmen, yükselişimizi alta çekmek amaçlı tüm ayak oyunlarına karşın ve siyasetin kendini yükseklerde gören, büyüklük kompleksindeki her iki mahallesinin algı operasyonlarına inat dolu dizgin geliyoruz. Bilinsin ki bunun adı yaklaşmakta olan müthiş bir dip dalgadır. İşte o dip dalganın kendisi de İYİ Parti’dir. Yürekten inanıyoruz; Tüm Türkiye’de ve Bursa’da yaratılan algıyı paramparça yapacak, anket sonuçlarını da alt üst edeceğiz. Tozu dumana katarak gelen bu dip dalga, büyük değişim ve dönüşümün habercisidir. İnanıyor ve güveniyoruz ki; 31 Mart sabahı Bursa’da güneş bir başka doğacak.