Bursa’da İYİ Parti’nin bir önceki İl Başkanı olan Selçuk Türkoğlu, partisinin İl Binası önünde yaptığı basın açıklamasıyla milletvekilliği aday adaylığını duyurdu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl eski Başkanı Selçuk Türkoğlu, 28. Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı açıklamasını kalabalık bir partili grubu ile yaptı.

İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin, insan onuruna yakışır bir demokrasinin Türkiye’de yeniden tesisine olanak sağlayacağına yürekten inandığını ifade eden Selçuk Türkoğlu, siyasetin kapalı kapılar ardında yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.

3 yıllık il başkanlığı görevinde sürekli olarak sahada, alanda, meydanda olmalarının nedeninin de, hizmet etme anlayışlarındaki sahici samimiyet olduğunu belirten Türkoğlu, “Bu güne kadar milletimin derdini dert edinmeyi ilke edinen ben Selçuk Türkoğlu, önümüzdeki genel seçimlerde aynı ilkelerimi, sizlerin sözcüsü olma sıfatıyla TBMM çatısı altında devam ettirmek istiyorum. Derdiniz yine derdimdir, tasanız tasam. Sırtınızdaki yükünüz yine yükümdür, çileniz çilem. Vekaletinize talibim” diye konuştu.