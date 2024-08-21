İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.BURSA (İGFA) - TÜİK verilerinin doğruluğunun sorgulandığı bugünlerde bir açıklama da İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’ndan geldi. Herkes Duysun TV’de yayınlanan Gündem Özel programının konuğu olan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“TÜİK VERİLERİNE İNANMIYORUZ”

Ülkede son zamanlarda artan işsizliğe dikkat çeken Türkoğlu, “Haziran ayı işsizlik oranlarını açıkladılar. Biliyorsunuz ki biz TÜİK verilerini inanmıyoruz. Aslında hiç kimse inanmıyor. Çünkü biz TÜİK önünde eylem yaparken bir ‘pinokyo’ götürmüştük. ‘TÜİK değil, bu TÜİKYO’ demiştik. Bu aslında herkesin kabul ettiği bir durum ve ne yazık ki böylesine ciddi, devasa bir kuruluş açısından bu çok itibarsız bir durum. Buna rağmen bu itibarsız, güvenilmez TÜİK raporlarına göre işsizliğe gelmek istiyorum. Haziran ayında yaz ayı olmasına rağmen, geçici istihdama rağmen, aslında işsizliğin düştüğü ay olmasına rağmen işsizlikte 234 bin kişilik artış yaşandı. Türkiye bu manada tarihinin en yüksek işsizlik oranlarına ulaştı TÜİK verilerine göre. Gerçek verilere bakarsak nitelikli genç, işsizlik dünya rekoru kırıyor. Gençler boşuna memleketten kaçmıyor. Gelecek kurmak istiyor. Türkiye’ye bakıyor ve kuramayacağını görüyor. Adil bir yarış olup istihdam olamayacağını görüyor. Mülakatlarda eleneceğini görüyor.” ifadelerini kullandı.

“DİZGİNLENEMEYEN BİR ENFLASYON VAR”

Yaşanan enflasyonun yıkıcılığına da değinen Türkoğlu, “Bütün kurumlarımız ne yazık ki hem ciddiyetsiz hem de bütün çivileri yerinden çıkmış. O nedenle yönetilemeyen, kontrol edilemeyen bir ekonomi var. Dizginlenemeyen bir enflasyon var. Düşürülemeyen bir fazi var. Döviz tam bir trajedi.” dedi.