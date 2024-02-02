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İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, mali açıdan zor günler yaşayan Bursaspor için bir destek kampanyası önerdi ve bir aylık milletvekili maaşını bağışlama sözü verdi.BURSA (İGFA) - Bursaspor’un yeni yönetimine ekibiyle birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Türkoğlu, “Bursa’mızın en önemli marka değeri Bursaspor’u yeniden ayağa kaldırmalıyız” dedi.

Yeşil beyazlı forma için uzun yıllar ter akıtan efsane isimlerin Bursaspor için ellerini taşın altına koymalarının çok anlamlı olduğuna değinen Selçuk Türkoğlu, “Şimdi sıra 3 küsur milyonluk büyük bir kent olan Bursa’da.

Bu desteği gücümüz nispetinde hepimiz vermeliyiz” şeklinde konuştu.

Bursaspor’a iyi niyetle hizmet vermek için aday olan ve seçilen Sinan Bür başkanlığındaki yeni yönetimin yalnız bırakılmaması gerektiğini savunan Türkoğlu, ilk olarak bir mali destek kampanyası düzenlenmesini önererek, “Ben bu kampanyaya bir aylık maaşımı bağışlayarak destek verip başlamaya hazırım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Selçuk Türkoğlu, “Bursaspor’u asıl yeri olan süper lige çıkarabilmek için hepimiz seferber olmalıyız.

Bursaspor bu şehrin bir numaralı marka değeridir, bu değer hak edilen noktaya el birliğiyle yeniden yükseltilmelidir.

Bu anlamda ben, elini taşın altına korkmadan koyan ve büyük bir fedakarlık örneği gösteren Sn. Sinan Bür başkanlığındaki Yönetim Kuruluna bir kez daha çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.