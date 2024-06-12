Selçuklu Belediyesi, “Türkiye Yüzyılı“ vizyonu doğrultusunda eğitime verdiği destekler ile geleceğin donanımlı ve yetenekleri nesillerinin yetişmesine katkı sağlıyor. Bu doğrultuda Selçuklu Belediyesi, SETAP çatısı altında okul dışı öğrenme ortamlarında eğitim faaliyetleri başarı ile sürdürülüyor. Bunun yanı sıra yıl içinde gerçekleştirilen yarışma, etkinlik ve şenliklerle geniş bir yelpazede binlerce öğrencinin kişisel gelişiminde önemli rol üstleniliyor. KONYA (İGFA) - Türkiye’ye örnek, özgün ve sürdürülebilir işlere imza atılan ve Okul Dışı Öğrenme Ortamları içinde yer alan Gelişim ve Teknoloji Akademisi, Hatice Hatun Mahalle Mektebi, Sanat ve Tasarım Atölyesi, Sille Tabiat Okulu, Trafik Eğitim Parkı, Çocuk Kütüphanelerinden 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 19 bin 527 öğrenci faydalandı. Bunun yanı sıra yıl içinde Halk Oyunları Şenliği, Akıl ve Zeka Oyunları, TEKNO-SEL, Matematik Oryantring, Filistin’e Mektup Yarışması, Karikatür Yarışması, Münazara, Okuma Grupları, Yazar Buluşmaları, Edebiyat Atölyesi ve Kütüphane Okur Yazar Buluşmaları düzenlendi. Bu etkinliklere katılan 15 bin 626 öğrenci yeteneklerini pekiştirme fırsatı buldu. SETAP faaliyetleri ile bir yıl boyunca düzenlenen bu etkinliklerde 109 bin 828 etkileşim sağladı. Ayrıca 109 kütüphane ile Türkiye’nin en çok kütüphane sayısına sahip belediye unvanını elinde bulunduran Selçuklu Belediyesi’nin kazandırdığı Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi de yıl boyunca öğrencilerin sıklıkla faydalandıkları mekanlar arasında yer aldı.

Eğitim faaliyetlerine özel önem veren ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da dönem boyunca okul dışı öğrenme ortamlarını ziyaret ederek etkinlik ve atölye çalışmalarında öğrencilerle sürekli içi içe oldu. Başkan Pekyatırmacı’nın yanı sıra İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de organizasyonların başarı ile sürdürülmesinde önemli görevler üstlendi.

“ ÇOCUKLARIMIZIN BECERİLERİNİ ARTTIRMAK İÇİN FIRSATLAR SUNUYORUZ ”

Eğitime yapılan yatırımın son derece kıymetli ve büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Selçuklu Belediyesi olarak bizi en çok mutlu eden iş, eğitim alanında yaptığımız çalışmalar. Bu alandaki yaptığımız çalışmaların neticelerini çok hızlı bir şekilde alıyor, meyvelerini çok hızlı bir şekilde topluyoruz. Eğitimle ilgili hangi alanda ihtiyaç varsa bunlarla ilgili hızlı bir şekilde planlamaları yaparak yatırıma dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bu noktada üzerinde çok durduğumuz ve çok önem verdiğimiz işlerden bir tanesi de okul dışı öğrenme ortamları. SETAP Projesi kapsamında çok sayıda okul dışı öğrenme ortamını ilçemizde faaliyete geçirdik. Bunlar bizim için önemli. Çünkü biz gençlerimizin, çocuklarımızın iyi bir akademik eğitim almalarının yanında mutlaka kendilerini keşfetmeleri, kişisel becerilerini, kabiliyetlerini ortaya çıkartmaları gerektiğine inanıyoruz. Okul dışı öğrenme ortamları onlara çok önemli bir fırsat sunuyor. Bu faaliyetler ile aynı zamanda gençlerimizin, çocuklarımızın belli zararlı alışkanlıklardan da uzak durmalarını temin etmiş oluyor. Çünkü biz gençlerimize doğru bir istikamet sunabilirsek, onları doğru bir şekilde yönlendirebilirsek başarıyı elde edebiliriz. Aslında çocuklarımızın çok yetenekli ve çok kabiliyetli olduklarını düşünüyorum. Onlara kişisel becerilerini artırmaları noktasında fırsatlar sunmamız ve önlerini açmamız gerekiyor. SETAP faaliyetleri ile önemli yol kat ettiğimizi görmek bizleri mutlu ediyor. Yıl boyunca bu organizasyonların hayata geçirilmesi noktasında paydaşımız olan milli eğitim camiamıza, eğitmenlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.