·Selçuklu Belediyesi’nin paydaşı olduğu ve anne adaylarının sağlıklı bir doğum süreci geçirmesine imkan veren İlk Adım Ebe Gebe Okulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından örnek gösterildi.KONYA (İGFA)- Yazır Sosyal Tesisi bünyesinde Selçuklu Belediyesi tarafından tahsis edilen salonlarda hizmet veren “İlk Adım Ebe Gebe Okulu” anne adaylarından yoğun ilgi görüyor. Çalışmalarıyla takdir toplayan ve sezaryen doğum oranlarını yüzde 50’lerden yüzde 33’lere düşüren okul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından 'Normal Doğum Eylem Planı' toplantısında tüm Türkiye’ye örnek gösterildi. Eğitimlere anne adaylarının yanı sıra babalar da eşleriyle birlikte katılım sağlayabiliyor.

Şehrin fiziki imarına verdiği önem kadar sosyal sorumluluk projelerinde de önemli hizmetlere imza atan Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde annelerin doğum sürecine olumlu katkılar sağlayan İlk Adım Ebe Gebe Okulu projesine destek olmayı sürdürüyor.

EMİNE ERDOĞAN: “ EBE GEBE OKULUNDA VERİLEN EĞİTİMLERLE YÜZDE 50 OLAN SEZARYEN ORANI YÜZDE 33'LERE KADAR DÜŞÜRÜLDÜ.”

İlk Adım Ebe Gebe Okulu’nu tanıtımını yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Emine Erdoğan normal doğumun anne ve bebek üzerindeki olumlu etkilerinin daha çok önemsenmesine vurgu yaptı. Erdoğan, ilk olarak Konya’da uygulanan Ebe Gebe Okulu projesini örnek göstererek ;“Diğer yandan müdahalesiz doğum karnesi iyi olan hastaneler ve hekimler ödüllendirilmeli, tanıtımını bizzat yaptığım 'İlk Adım Ebe Gebe Okulu' gibi yerel iyi uygulamalar teşvik edilmelidir. Konya'da başlatılan bu proje neticesinde yüzde 50 sezaryen oranı verilen eğitimlerle yüzde 33'lere kadar düşürülmüş durumda. Bilinçlendirme ve farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerin etkisinin bu örnekte çok net görülebiliyoruz.” dedi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “ AİLEYİ VE ANNEYİ ÖNCELEYEN PROJELERİN İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Selçuklu Belediyesi olarak fiziki belediyeciliğe verdikleri önemi sosyal belediyecilikte de gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Belediye olarak ilçemize ve şehrimize modern ve çok kullanışlı tesisler, önemli yatırımlar kazandırıyoruz ancak bu tesislerimiz insanlarımıza dokunabildiği ölçüde fayda sağlıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlatılan İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte iş birliği halinde olduğumuz İlk Adım Ebe Gebe Okulu da böyle bir proje. Yazır Sosyal Tesisimizde tahsis ettiğimiz eğitim salonlarında alanında uzman eğitmenlerimiz anne ve baba adaylarını sağlıklı bir şekilde ebeveynliğe hazırlıyor. Normal doğumu teşvik ederek sezaryen oranlarının düşürülmesi temel hedefiyle başlayan projede anne adaylarımıza doğum öncesi ve sonrasında psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist eşliğinde farklı konularda destek sağlanıyor. Sağlıklı bir toplumun en temeli olan aile ailenin de en önemli dinamiği annelik. Bilinçli olan anneler sağlıklı bir neslin ve geleceğin teminatı olacaktır. Ailenin merkezinde yer alan anneyi ve devamında aileyi önemseyen her projenin içinde yer almaya devam edeceğiz. Selçuklu Aile Gelişim Merkezimiz de bu projenin bir tamamlayıcısı olarak hizmetlerine devam ediyor. Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisimizde yer alan merkezimizi kurarken toplumda huzuru sağlamanın temelde mutlu bir aile ile mümkün olabileceği düsturuyla yola çıktık. Merkezimizde; sağlıklı, bilinçli, mutlu ve huzurlu bir aile kurumunun oluşumuna destek olmayı hedefledik. Merkezde alanında uzman danışmanlarımızla aile yapısını tehdit eden unsurların, aile içerisindeki iletişim problemlerinin önüne geçmek için çalışma yürütüyoruz. Aileye verdiğimiz önemi önceleyen projeleri üretmeye ve ortağı olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

PROJEDEN EĞİTİM ALAN EBEVEYNLER MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİLER

İlk Adım Ebe Gebe Okulu’nda görevli eğitmenler ilk başta anne ve babaların bazı önyargılarla eğitimlere geldiğini ancak eğitim sonrasında bu projeden duydukları memnuniyetle eğitimlerini tamamladıklarını ifade ederek anne ve baba adaylarını eğitim almaya davet ettiler.

Eğitimlere katılan anne ve baba adayları da eğitimi son derece faydalı bulduklarını ve doğum öncesinde önemli bir bilinç oluştuğunu ifade ederek bu projenin oluşmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

EBE GEBE OKULU’NDA VERİLEN HİZMETLER

Selçuklu Belediyesi Yazır Sosyal Tesisleri bünyesinde yer alan İlk Adım Ebe Gebe Okulu Projesi kapsamında bu güne kadar 7800 gebeye doğuma hazırlık eğitimi verildi. Merkezde 2022 yılından itirabaren, gebelere ve lohusalara yönelik, fizyoterapist eşliğinde egzersiz, diyetisyen, psikolog ve emzirme danışmanlığı hizmetleri ile farkındalık atölye çalışmaları hizmetleri sunuluyor. Ücretsiz olarak eğitim veren İlk Adım Ebe Gebe Okulu’nda aylık rutin şeklinde tek gebe olarak ya da eşli bir şekilde anne baba olarak eğitim alınabiliyor. Merkezde anne sütü, emzirme, bebek bakım ve bebek masajı, eğitimleri hem sınıflarda hem de online olarak veriliyor. İlgili anne babalara ise Olumlu Anne- Babalık Eğitimi, Ek Gıdaya Başlangıç Eğitimleri İlk Yardım Eğitimi, Annelik Serüveninde Diyetisyen- Psikolog Buluşması gibi diğer eğitim imkanları da sunuluyor.