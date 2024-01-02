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Konya Selçuklu'da eğitim ve spor yatırımları aralıksız sürerken, bu kapsamda yatırımlara bir yenisinin daha eklendi. Selçuklu Fen Lisesi’ne kazandırılacak olan kapalı spor salonu ve suni çim sahanın yapımına devam ediliyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi eğitime ve gençliğe olan desteğine ilçede bulunan okullara kapalı spor salonları ve suni çim sahalar kazandırarak devam ediyor.

Bu kapsamda projelendirilen Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahanın yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Kapalı spor salonu, bodrum ve zemin kattan oluşacak. Bodrum katında 4 adet spor salonu, 2 adet soyunma odası, teknik alanlar, lavabo, WC ve duşlar yer alacak. Zemin katta ise hentbol ölçeğinde spor salonu, 2 adet soyunma odası, bay-bayan öğretmenler odası, lavabo, WC ve duşlar bulunacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı devam eden kapalı spor salonu ve suni çim sahada incelemelerde bulunarak çalışmalardaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Selçuklu'nun sporun merkezi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yapımı devam eden spor tesisleri ile yüksek standartlara ulaşılacağını söyledi.

Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizi tesislerle donatıyoruz özellikle sporun alt yapısına çok önemli hizmetlerde bulunduk. Bugüne kadar Selçuklu’ya tüm standartların düşünüldüğü spor salonlarımız, özellikle okullarımıza beden eğitimi derslerinde ve mahalledeki branşlaşma adına spor kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacak. Selçukulu Fen Lisemizde de kapalı spor salonu ve suni çim saha ihtiyacı vardı. Selçuklu Belediyesi olarak lisemizde gayet modern, spor alanındaki tüm imkanlarını karşılayacak spor salonu ve yanında bir de suni çim sahayı öğrencilerimize kazandıracağız. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü bu tesislerinden dolayı Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerden birisi. Spora ve sporcuya olan desteğimizi hiçbir zaman esirgemedik. Bundan sonra da inşallah bu desteklerimizi devam edeceğiz. Selçuklu olarak sporun merkezi olduğumuzu her platformda söylüyoruz. Bu konuda da oldukça iddialıyız. Konya'da sporun gelişmesi için daha fazla gencimizin, insanımızın spor yapması için gayret gösteriyoruz. Yeni tesislerimizin hem Milli Eğitimimize hem de spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.