Konya'da Selçuklu Belediyesi her yıl coşkuyla kutlanan Malazgirt Zaferi’nin 952. yıldönümü kutlamalarına katılarak bu yıl da zafer coşkusuna ortak oldu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Malazgirt Zaferi’nin 952.yıl dönümü kutlamaları kapsamında etkinliklerin gerçekleştiği alanda yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı etkinliklerde devlet erkanı da alandaydı.

1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde kurulan etkinlik alanını gezen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi oba alanına ziyarete gelen misafirleri ağırladı.

Yoğun ilginin olduğu Selçuklu Belediyesi oba çadırını Ak Parti Bitlis Milletvekili, Turan Bedirhanoğlu, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ziyaret etti. Ziyarette Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve misafirler arasında karşılıklı olarak hediye takdimi gerçekleşti.

Malazgirt Zaferi’nin 952. Yıldönümüne yine coşkuyla katıldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ahlat'tayız. Ahlat'ta oba alanında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte burada Bitlisli, Ahlatlı, Tatvanlı vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Selçuklu Devleti'nin ilk kurulduğu ve ilk başkent olarak kullandığı oba alanı olarak da seçtiği bölgedeyiz Türklerin Anadolu'ya girişinin, Anadolu'nun Türklerin vatanı oluşunun 952. yıl dönümü. Anadolu topraklarını bize vatan yapan bütün ecdadımızı rahmetle anıyorum minnetle anıyorum. Biz de onların izinde gidiyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak Ahlat'la kardeş belediyeyiz. kardeş belediye ilişkisi kapsamında pek çok faaliyeti, organizasyonunu gerçekleştiriyoruz ama en önemlisi Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde kardeş belediyemizde Ahlat Belediyemizle birlikte burada oba alanında görevimizi yerine getiriyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte bu sene de çok yoğun bir şekilde buradaki kutlamalara katıldık. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız Meclis Başkanımız, bütün devlet erkanımızla birlikte inşallah bu kutlu günü bu zafer gününü hep birlikte burada hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla birlikte en coşkulu şekilde kutlayacağız. ben tekrar 952. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Anadolu'yu yurt yapan tüm ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Bu organizasyonu düzenleyen başta Okçular Vakfı olmak üzere Bitlis Belediyemize, Ahlat Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. vatandaşlarımıza selam ediyorum” diye konuştu.