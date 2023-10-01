Konya Selçuklu’da sanatın adresi olan ve şehrin sanat hayatına katkı sunan Selçuklu Sanat Akademisi’nde ön kayıtlar başlıyor. 2 Ekim tarihinde başlayacak ön kayıtlar 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören Selçuklu Sanat Akademisi’nde 7.dönem Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü ve Müzik bölümünde ön kayıtlar başlıyor.

2 Ekim tarihinde www.selcuklusanatakademisi.com adresinden gerçekleştirilecek ön kayıtlar 6 Ekim’de sona erecek. Tiyatro Müdürlüğü bünyesinde yıl boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunan akademide eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Sanatın kalbinin attığı Selçuklu Sanat Akademisi’nde yeni dönemde müzik bölümünde; Bağlama, ney, klasik gitar, Sanat Akademisi Pop Müziği Çocuk Topluluğu, keman, piyano, bateri, elektro gitar, bas gitar, yan flüt, ud, klarnet, kanun; sahne sanatlarında çocuk drama branşlarında eğitimler verilecek.

Selçuklu Sanat Akademisi’nin Selçuklu’da sanatın adresi olduğunu ve tüm şehirden yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Sanat Akademimiz açıldığı günden bu yana sanatın birçok dalını bünyesinde bulundurarak her yaştan hemşehrimizin kişisel gelişimine farklı ufuklar açıyor. Akademimizin gördüğü bu yoğun ilgi bizi mutlu ediyor. Kendini geliştirmek isteyenlerin, yeteneklerini daha da ileriye taşımak isteyenlerin ve tüm sanat severlerin adresi olan Selçuklu Sanat Akademisi bünyesinde oluşturduğu branşlarda kursiyerlere dönem sonunda sanatları ile ilgili performans imkanı da sunarak eğitim alan kursiyerleri çıktıkları yolda cesaretlendiriyor. Selçuklu’dan dünyaya açılacak bir kapı hem de şehrimizin bir markası olan Selçuklu Sanat Akademimiz yeni yetenekleri keşfetmeye hedefi doğrultusunda 7. Dönem eğitimlerine aynı heyecanla başlayacak. Yeni eğitim döneminin kursiyerlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.