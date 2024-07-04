Selçuklu Belediyesi tarafından Yazır Kapalı Pazar alanına her ayın ilk pazar günü kurulan Selçuklu İkinci El Pazarı 7 Temmuz Pazar Günü kurulacak.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atıkla ilgili örnek çalışmalarından olan ve her ayın ilk pazar günü Yazır Kapalı Pazar alanında kurulan Selçuklu 2. El Pazarı Temmuz ayının ilk Pazar günü olan 7 Temmuz’da kurulacak. Tüketim çılgınlığının aza indirilmesi, aynı zamanda ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan 2. el pazarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

SELÇUKLU 2.EL PAZARI’NDA ÜCRETSİZ STANT AÇILABİLİYOR

Satılan her eşyanın oluşturduğu kirliliği engellemek amacıyla kurulan Selçuklu 2. El Pazarı’nda stantlarda yer almak için şu ana kadar 470 şahsi başvuru yapılmış durumda. Pazarda fincan takımlarından, tabaklara, giysilerden çantalara, eski kitaplardan, oyuncaklara, küçük elektronik eşyalardan radyolara kadar birçok ürün uygun fiyatlara bulunabiliyor. Her ayın ilk Pazar günü Yazır Kapalı Pazar Alanı’nda süreklilik kazanan pazarda ücretsiz stant açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet masalarına şahsen başvuru yapabiliyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “SELÇUKLU 2. EL PAZARIMIZ EN ÇOK İLGİ GÖREN PROJELERİMİZDEN”

Selçuklu Belediyesi olarak israfın önlenmesi, ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılması ve toplumda sıfır atık bilincinin oluşturulması adına birçok projeye imza attıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sıfır atık konusunda bugüne kadar birçok projeyi hayatı geçirdik. Selçuklu 2. El Pazarımız da bu projelerimizin içerisinde en çok ilgi görenlerden biri oldu. Vatandaşlarımızdan gelen bu yoğun ilgi üzerine 2. el pazarımız her ayın ilk Pazar günü hizmet vermeye devam ediyor. Bu projemizle evlerde ihtiyaç fazlası olan eşyaların yeniden kullanılmasını sağlamayı ve tüketim çılgınlığının, israfın önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Bu sayede aile bütçesine de katkı sağlamış oluyoruz. Birçok projemizde olduğu gibi bu projemizle de Türkiye’ye örnek oluyoruz. 2. el pazarımıza gösterdiği yoğun ilgiden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.