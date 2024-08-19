Selçuklu Belediyesi ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile belediye personelinin siber güvenlik konularında bilinçlendirilmesi amacıyla “Siber Güvenlik” eğitimi verildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından belediye personeline eğitim verildi.

Belediye Meclis Salonunda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları Harun Soylu ve Cihan Tonbul tarafından verilen eğitimde personele; “Oltalama, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular, Dijital Okur Yazarlık, Sosyal Mühendislik Yolu ile Yapılan Dolandırıcılıklar” başlıkları altında siber suçlarla ilgili konular anlatıldı.

Eğitimde belediye personelini siber tehditlere karşı bilinçlendirerek, dijital dünyada güvenli bir şekilde hareket etmeleri konusunda önemli bilgiler aktarıldı. Sunumda teknoloji kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalara vurgu yapıldı.