Selçuklu Belediyesi’nde bayram seferberliği devam ediyor. Bu kapsamda belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri mahallelerde yer alan camilerin çevre temizliğini yaparak bahçelerini gül suyu ile yıkadı.KONYA (İGFA) - İlçe sakinlerinin huzurlu ve güzel bir bayram geçirmeleri için birçok tedbir alan Selçuklu Belediyesi bayram namazı öncesinde Selçuklu’daki camilerin çevre temizliğini yaparak bahçelerini gül suyu ile yıkadı.

Selçuklu’nun bayramı huzur içinde rahat bir şekilde idrak edebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Ramazan ayını uğurlamanın burukluğu içersindeyiz. Bu ayda oruçlarımızı tutarak ibadetlerimizi yerine getirdik ve bunun mükafatı olarak bayrama erişmenin coşkusunu yaşayacağız. Bizler de belediye olarak ilçe sakinlerimizin bayramı rahat bir şekilde geçirmesi için tüm birimlerimizce önlemlerimizi aldık. Bu çerçevede ilçemizdeki camilerimizin çevre temizliğini yaparak gül suyu ile bahçelerini yıkadık. Bayram boyunca belediyemize bağlı nöbetçi ekiplerimiz de belediye hizmetlerinin sağlanması için görevlerinin başlarında olacaklar. Ben tüm hemşehrilerimize, milletimize hayırlı bayramlar diliyorum.” dedi.