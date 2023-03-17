Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Yazır Mahallesi Beyazıd Cami'inde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, 'Çanakkale ve Deprem Şehitleri' anıldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor.

İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Yazır Mahallesi oldu.

Namaz öncesi Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Müftülüğü tarafından “Çanakkale ve Deprem Şehitleri” için anma programı gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Selçuklu Müftüsü Bekir Derin Çanakkale ve Deprem Şehitleri için dua etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı, Beyazıd Camii'nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların yaklaşan Ramazan Ayı’nı da tebrik etti.