Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır Atık Platformu Çevre Haftası çerçevesinde temizlik etkinliği düzenledi. Yazır Mahallesi’nde “Temiz Yazır, Temiz Selçuklu” konseptiyle gerçekleştirilen etkinliğe katılan gönüllüler temizlik yaparak çevreyi temiz tutmanın önemine dikkat çekti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü örnek çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır Atık Platformu Çevre Haftası çerçevesinde Yazır Mahallesi’nde “Temiz Yazır, Temiz Selçuklu” konseptiyle çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe Çevre Mühendisleri Odası Konya İl Temsilciliği, Let’s Do It Türkiye Platformu üye ve gönüllüleri, Yazır Öğrenci Yurt Müdürlüğü personeli, Selçuklu Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile çevre gönüllüleri katılım sağlayarak destek verdi.

Etkinlik boyunca çevreye zararlı çöpler toplandı, geri dönüştürülebilecek malzemeler ise ayrıştırıldı. Çevre temizliğine katılan gönüllüler ve öğrenciler daha temiz bir çevre bırakılması temennisinde bulunarak bu konudaki hassasiyetin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan çevre gönüllüleri de herkesin temiz çevreye karşı duyarlı olması gerektiği mesajını verdi.

Çevre Mühendisleri Odası İl Temsilcisi İlker İrioğlu da çevre duyarlılığının bireyden topluma yayılan bir anlayışla gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaparak çevre adına yapılan iş birliklerinin farkındalık oluşturacağını ifade etti.

“SELÇUKLU SIFIR ATIK KONUSUNDA HER ZAMAN ÖRNEK OLMUŞTUR”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına sıfır atık çalışmalarını hassasiyetle uyguladıklarını belirterek, “Çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için doğayı kirletmemeli ve çevreye karşı duyarlı olmalıyız. Bunu doğru bir şekilde yaptığımız sürece çok daha temiz, sağlıklı bir çevre sağlanacağına inanıyorum. Çevre ve Sıfır Atık Platformumuz da bu anlamda her yaştan vatandaşımızı bilgilendirerek ciddi bir faaliyet yürütüyor. Ayrıca farkındalık oluşturmak adına da mahallelerimizde çevre gönüllülerimizle birlikte çevreye zararlı atıkları topluyoruz. Bu çalışmalarımızı daha geniş kitlelere yayarak hep birlikte Selçuklu için Konya için güzel çalışmalar yapacağız. Selçuklu sıfır atık konusunda her zaman örnek olmuştur. Çevreyle ilgili yapacağımız bu çalışmalar da Türkiye’de öncü olacaktır” dedi.