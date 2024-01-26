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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cuma Buluşmaları” çerçevesinde Selçuk Sanayi Camii’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Selçuklu’da geleneksel olarak her hafta farklı bir mahallede gerçekleşen Cuma Buluşmaları’nın bu haftaki adresi Zafer Sanayi oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuk Sanayi Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından esnaf ve vatandaşlarla görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi.

Cuma Buluşması’nda Başkan Uğur İbrahim Altay ve Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, daire başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.

BAŞKAN ALTAY: “BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA İÇİN AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR”

Yoğun çalışma temposunda fırsat buldukça Cuma günleri şehrin farklı camilerinde vatandaşlarla görüştüklerini, onlardan gelen istek ve önerileri dinlediklerini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Cuma günleri birlik, beraberlik ve dayanışma için ayrı bir önem taşıyor. Bu gün vesilesi ile hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem hizmetlerimizin ortaya çıkardığı sonuçları hem de ihtiyaçları bölge sakinleriyle istişare ediyoruz. Bu hafta da Zafer Sanayisinde hemşehrilerimizin Cuma sevincine ortak olduk. İnşallah hep birlikte, Konya Modeli Belediyecilik ilkesiyle şehrimizi daha da ileriye taşıma gayretimiz artarak devam edecek” dedi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “CUMA BULUŞMALARI BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

Selçuklu'daki yaşam standardını daha da artırmak için her görüşe önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Geleneksel hale getirdiğimiz Cuma Buluşmaları, bölgedeki ihtiyaçların tespit edilmesi ve sorunların çözümü için büyük katkı sağlıyor. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizin daha da yaşanabilir hale gelmesi için Konya Büyükşehir Belediyemizle de işbirliği ve uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada en büyük destekçimiz hemşehrilerimiz. Birlik ve beraberlik içerisinde her fırsatta onlarla buluşarak öneri, istek ve taleplerini dinliyoruz. Bu buluşmalar ortak aklın ve istişare kültürünün yaşatılmasına katkı sunarken, hemşehrilerimizle olan bağlarımızın daha da güçlenmesini sağlıyor. Allah beraberliğimizi daim kılsın" şeklinde konuştu.