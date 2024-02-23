Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma buluşmaları kapsamında Horozluhan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma Namazını Ağaç İşleri Sanayi Camii’nde kılan Başkan Pekyatırmacı namaz sonrasında esnaf ve vatandaşlarla hasbihal etti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği ve vatandaşlarla istişare ederek Selçuklu’ya daha iyi hizmet verebilmenin hedeflendiği Cuma Buluşması bu hafta Horozluhan Mahallesi’nde oldu. Başkan Pekyatırmacı Ağaç İleri Sanayi Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “İSTİŞARELER HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRIYOR”

Selçuklu’ da belediyecilik hizmetlerinin ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda, ilçe merkezinden en uzak mahallelere kadar taleplerin yerinde tespit edildiğini ve hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Pekyatırmacı; “Hemşehrilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu’ da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekleyerek ilçemize ve şehrimize katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz. Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle bir araya gelmek yeni hizmet planlarımızın oluşmasına, verimli ve kaliteli projelerimizin günışığına çıkmasına vesile olmaktadır. Yine bu buluşmalar ile hizmet standardımız hızla yükselmektedir.” dedi.