Çevre duyarlılığı adına örnek çalışmalar yürüten Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu, 530 çevre gönüllüsünün katılımıyla 1.200 adet fidanı toprakla buluşturdu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında faaliyetlerini yürüten Çevre ve Sıfır Atık Platformu gerçekleştirdiği fidan dikimi etkinliği ile çevre duyarlılığına bir kez daha dikkat çekti.

Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nün koordine ettiği etkinlikte 530 çevre gönüllüsü 1200 fidan dikti

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Etkinlik öncesinde uzman personel tarafından gönüllülere fidan dikimi hakkında uygulamalı olarak bilgi verilerek çevre duyarlılığı ile ilgili hususlara dikkat çekildi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “YEŞİL DOKUYA YIL BOYUNCA KATKI SAĞLIYORUZ.”

Selçuklu Belediyesi’nin çevre konusunda en duyarlı belediyelerden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz aracılığıyla çevre ile ilgili faaliyetlerimizde binlerce çevre gönüllüsünü Konya’mızda, Selçuklumuzda bir araya getirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımız kapsamında binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Koyduğumuz hedefler doğrultusunda Konyamızda yeşil dokuyu arttırmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Sarayköy Mahallemizde Çevre Gönüllüleri Halk Ormanı’na 530 çevre gönüllümüzün katılımıyla 1.200 adet fidanı toprakla buluşturduk. Yaptığımız çalışmaların dışında Park Bahçeler ekiplerimiz ağaç dikmeye, fidan dikmeye yıl boyunca devam ediyorlar. Yıl boyu 12 aya yayılmış bir vaziyette bu etkinliklerimiz bu organizasyonlarımız devam ediyor. Etkinliğimize katılan tüm çevre gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Ben tekrar tüm hemşehrilerimizi çevre gönüllüsü olmaya ve karbon ayak izini silmeye davet ediyorum.” şeklinde konuştu.