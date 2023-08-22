Konya'da Selçuklu Belediyesi 11 Eylül’de başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin konforlu alanlarda eğitim görebilmeleri adına ilçedeki okulların bahçe ve çevre temizlik çalışmalarını yürütüyor.KONYA (İGFA) - Her platformda eğitim için seferber olan Selçuklu Belediyesi 11 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim, öğretim yılı öncesinde ilçede yer alan okulların bahçe ve çevre temizliği için çalışmalarını yürütüyor.

Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yer alan 171 okulda sabunlu su ile yıkama çalışması yaparken ayrıca bahçe ve çevredeki otların temizliğini gerçekleştiriyor. Çalışmalarla eğitim yuvalarını günlük kullanan çocukların özellikle okul bahçelerindeki oyun zamanlarını ve etkinlikleri temiz bir çevrede yapmaları hedefleniyor.

Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler iki ayrı grup halinde 2 arazöz, 2 süpürge aracı, 2 kamyon ve 20 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim alanındaki çalışmaları belediye olarak hep öncelediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Eğitim alanında okulların fiziki olarak iyileşmesinden temizliğine kadar çok geniş bir yelpazede çalışma yürütüyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim alabilmeleri için periyodik olarak sürdürdüğümüz okul temizliği çalışmalarını ekiplerimiz bu yıl da büyük bir titizlikle sürdürüyor. Tüm çocuklarımızın her anlamda gözlerindeki ve yüzlerindeki mutluluğu görmek bizim çalışma heyecanımızın kaynağı. Onların her biri ailelerinin olduğu gibi bizlerin de kıymetlileri. Bu duygu ve düşüncelerle 2023-2024 eğitim öğretim yılı tüm çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olsun yeni başarılara kapılar açsın inşallah” diye konuştu.