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Selçuklu Belediyesi, 2023 yılında düzenlenen Ulusal ve Uluslararası şampiyonalarda şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörleri için “Selçuklu’nun Şampiyonları Ödül Töreni” gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları, antrenörleri ve aileleri Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen “Selçuklu’nun Şampiyonları Ödül Töreni” programında bir araya geldi. 2023 yılında katıldığı Ulusal ve Uluslararası şampiyonalarda şehrimizi ve ülkemizi bir kez daha gururlandıran Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Selçuklu Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Güreş, Halter, Judo, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Satranç, Taekwondo, Bisiklet ve Wushu Kung-Fu branşlarında mücadele eden toplam 58 sporcu 46 altın, 29 gümüş ve 33 bronz madalya olmak üzer toplam 108 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Halter branşında ülkemizi temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Sami Baki Kıymet, Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda Erkekler 96 kiloda kazandığı 3 altın madalya ile Dünya Şampiyonluğu elde etti. Halter branşında bir diğer Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Ali Oflaz ise +109 kg da Avrupa Şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etti. Taekwondo branşında da uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü, Yıldızlar ve Ümitler Avrupa Şampiyonasından iki madalya ile dönmeyi başardı. Milli Sporcu Sıla Nur Gencer, Ümitler Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya, bir diğer Milli Sporcu İbrahim Efe Düzel ise Yıldızlar Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Selçuklu Belediyespor Kulübünün en başarılı branşları arasında yer alan Wushu Kung-Fu branşı ise geçtiğimiz yıl ülkemizde düzenlenen Wushu Kung-Fu Avrupa Şampiyonası’nda toplam 8 madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası’na damga vurdu. Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcuları, Almina Sarı, Raziye Nur Emekli, Furkan Osman Sayıner, Hayrunnisa Kalay altın madalya, Efnem Gökalp ve Nisa Nur Irmak gümüş madalya, Nisa Sarı ise bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

“ BAŞARILI SPORCULARIMIZI, ANTRENÖR VE AİLELERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM”

Sözlerine 2023 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda Dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde eden Balkan ve Türkiye şampiyonlukları yaşayan sporcuları, antrenör ve ailelerini kutlayarak başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Bu başarıda başta spor kulübümüz olmak üzere kulüp başkanımızın yönetimde bulunan arkadaşlarımızın spor müdürlüğümüzde görev yapan değerli çalışanlarımızın ve kıymetli antrenörlerimizin çok büyük emekleri var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada belki en büyük alkışı ailelerimiz hak ediyor. Çocuklarımızın bu başarısındaki en büyük etken bence ailelerimiz gece gündüz demeden çocuklarına destek oldular onların bu müsabakalara katılmaları için çok büyük fedakârlıklar yaptılar ben bu anlamda bütün ailelerimize ayrıca teşekkür ediyorum sağ olun, var olun.” Dedi.

“OLİMPİYATLARA SPORCU YETİŞTİRECEĞİZ”

Selçuklu Belediyesi olarak bu zamana kadar spora en büyük değeri verdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı,“Selçuklumuzu sporun merkezi haline getirdik. Bugün baktığımız zaman yaz ve kış spor okullarımızdan son 5 yılda 15 farklı branşta 94 bin 834 öğrencimiz faydalanmış. Yine “Üçüncü Sınıflar Yüzme Öğreniyor” projemizde son 5 yılda 7 bin 72 öğrencimize yüzme becerisi kazandırdık. Kısa bir süre önce başlattığımız sporcu seçme programımızda şu ana kadar 4 bin 600 sporcumuzun ölçüm testlerini gerçekleştirdik. Yine UEFA standartlarında yenilediğimiz Selçuklu Suni Çim Sahamızla birlikte son 5 yılda 71 adet suni çim sahayı Selçuklu’muza kazandırdık. 4 okulumuza kapalı spor salonu inşa ettik ve2 okulumuza inşa edeceğimiz kapalı spor salonu ve suni çim sahaların yapım çalışmalarında ise sona yaklaştık. Bizim aslında Türkiye örnek olacak en büyük projemiz Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz. Bu merkezimizin temel atma törenini de Gençlik Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirmiştik. Merkezimiz tamamlandığında günde aynı anda bin 500 sporcumuz 18 farklı spor branşında spor yapma imkanını bu merkezimizde bulacak. İnşallah bu tesisimizden nice milli sporcularımız yetişecek. Biz artık kendimize yeni bir hedef koyduk inşallah bu tesisimizden olimpiyatlara sporcu yetiştireceğiz.” diye konuştu.

“213’Ü MİLLİ SPORCU OLMAK ÜZERE 15 BİN 488 LİSANSLI SPORCUMUZ VAR”

Selçuklu Belediyespor Kulübünün 213’ü milli sporcu olmak üzere 15 bin 488 lisanslı sporcu sayısı ile bugün Türkiye'nin en büyük ve en önemli amatör spor kulüpleri arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, “Kulübümüz son 5 yılda 135’i altın 85’i gümüş 93’ü bronz olmak üzere toplam 313 madalyayı Selçuklumuza kazandırarak büyük bir başarıya imza attı. İnşallah bundan sonra da nice büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Selçuklumuzu ve ülkemizi başarıyla gururlandıran sporcularımızı ve antrenörlerimizi tekrar tebrik ediyor, kendilerine bundan sonra da üstün başarılar diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

“SPORUN MERKEZİ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ YİNE SELÇUKLU OLACAK”

Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olan Selçuklu Belediyespor Kulübünün 2023 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı kazanan sporcularına ödüllerini takdim etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan: “Kulübümüz Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden bir tanesi ve bunun gerektirdiği tüm kriterleri taşıyor. Bu konuda öncelikle spor okullarımızdan bahsetmek istiyorum. 2023 yılı içerisinde yaz ve kış dönemi olmak üzere toplam 30 binden fazla sporcuya eğitim verdik. Tabii biz rakamı hızlıca okuyup geçiyoruz ama 30.000 gerçekten çok büyük bir rakam. Konya'da hatta Türkiye'deki birçok ilçenin nüfusundan daha büyük bir rakam. Bu sporcuların bir kısmı da servisle evlerinden alındı ve antrenmanlardan sonra tekrar servisle evlerine bırakıldı. Spor okullarımızda eğitim gören sporcularımızı belli dönemlerde detaylı ölçüm testlerine tabi tutuyoruz. Bu testler kapsamında 15 farklı istasyonda sporcularımızın motorik performans değerlerini ölçüyor ve çıkan sonuçlara göre en yetenekli oldukları branşları tespit etmeye çalışıyoruz. Biz de spor okullarındaki çalışmalarda başarılı olan sporcularımızı farklı branşlardaki takımlarımıza yönlendirerek çok ciddi bir altyapı havuzu oluşturuyoruz. İşte bu altyapılardan yetişen 15.488 lisanslı sporcumuz, 20 farklı branşta Selçuklu Belediyespor Kulübünün başarısı için ter dökmektedir. Ayrıca bu spor sporcularımızın 213 tanesi de milli takımlarda ülkemizi temsil etmişlerdir. Bu rakamlar bize gösteriyor ki Selçuklu Belediyespor gerek tesis sayısı bakımından gerekse sporcu sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri ifadesini fazlasıyla hak ediyor. Bugün 10 farklı branşta 58 sporcumuza ve onları yetiştiren antrenörlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Tabii bu başarılar kolay elde edilmiyor. Hepsinin arkasında çok büyük bir gayret, hırs ve kazanma azmi var. Ben bugün ödül alacak bütün sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Bu başarılarının bu başarılarının kazanmasında emeği geçen öncelikle sporcu ailelerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği sporcu sporcularımız için gerçekten çok önemli. Ayrıca yönetim kurulunda birlikte görev yaptığımız yönetim kurulu üyelerimize Selçuklu Belediyesi Spor Müdürümüz ve ekibine kulübümüzün her kademesinde görev yapan kulüp personelimize de teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki spora yaptığı yatırımlarla sürekli bizi teşvik eden ve bize her konuda sınırsız destek veren Belediye Başkanımız sayın Ahmet Pekyatırmacı’ya huzurlarınızda şükranlarımız sunuyorum. İnanıyorum ki 2024 yılında da bu başarılarımız artarak devam edecek ve olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefine bir adam daha yaklaşacağız.” şeklinde konuştu.

“ BU BAŞARILARDA YOĞUN EMEK VAR”

Başarılı sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarının temelinde yoğun bir emek olduğuna vurgu yapan Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay,“ Tabi burada nasıl gelindi? Bu çocuklarımız nasıl şampiyon oldu? İşte bu noktada Selçuklu Belediyespor Kulübümüz bu çocuklarımızı küçük yaşta salonlara, sahalara aldı. Antrenörler nezaretinde gece gündüz demeden antrenman yaptılar ve Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonu oldular. Bu başarılar kolay elde edilmiyor ve gerçekten çok büyük özveri ve çalışma istiyor. Buradan tüm antrenörlerimize, salonlarda çalışan arkadaşlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza, yönetim kuruluna ve ayrıca ailelerimize, anne babalarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük emekleri var. Değerli sporcu kardeşlerim bir gün gelecek, sizler de bizim gibi bu buralarda yönetici olacaksınız. İlerde unutamayacağınız tek şey Selçuklu Belediyespor kulübü olacak. Buradaki arkadaşlığınız, birlik ve beraberliğiniz hiçbir zaman unutulmayacak. Ben tüm ailelerimizi, çocuklarımızı spor ile iç içe olmaya, Selçuklu’nun tesislerinden faydalanmaya davet ediyorum. Buradan Selçuklu Belediye Başkanımıza, yönetim kuruluna, meclis üyelerimize bu tesisleri, bu hizmetleri sundukları için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.” diye konuştu.

“35 TESİS VE 60 SPOR SALONUNUN KATKISI BÜYÜK”

Konya’da spor alanında örnek sporcuların yetiştiğini ifade eden Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin; “Selçuklu Belediyespor Kulübümüz, kuruluşundan bugüne kadar Konya sporunun sportif başarılarında 16 bin civarında lisanslı ve 213 milli sporcusuyla Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri haline gelmiştir. Selçuklu Belediyespor Kulübümüzün elde etmiş olduğu bu başarıda Selçuklu Belediye Başkanlığımızın ilçeye kazandırmış olduğu 35 tesis ve 60 spor salonunun katkısının büyük bir etken olduğunu ifade etmek istiyorum. Daha yakın bir zamanda Konyamızın yanı sıra Türk sporunun da gelişimine katkı sağlayacak gençlerin spora ilgisini artıracak yeni yeteneklerin keşfedilmesine imkan sağlayacak olan önemli bir projeyi Selçuklu Belediye Başkanlığımız hayata geçirmiştir. Sancak Mahallemizdeki 22 bin 858 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı ile toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanı sağlayacağı olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin temel atma töreni Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ın da katılımlarıyla gerçekleştirerek hep birlikte büyük bir heyecan ve gururla bu projenin Selçuklu ilçemize katacağı marka değerine şahit olduk. Bu tesisin Türkiye'nin sayılı spor tesislerinden biri olacağını ve olimpiyatlara sporcular yetiştireceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Konya sporunun ve sporcusunun her zaman yanında olan sayın Gençlik Spor bakanımıza, amatör spor kulüplerimizin değerli yönetici ve sporcularına kıymetli sporcu velilerine şükranlarımı arz ediyorum. Bu program vesilesiyle 2023 yılında başarılı olan Selçuklu Belediyespor kulübümüzün sporcularını ve diğer kulüp sporcularımızı, teknik ekiplerimizi, sporcu velilerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten ve gönülden tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkan Vekili İhsan Yıldırım, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, Konya İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Konya Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Remzi Ay, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, önceki dönem Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanları Mehmet Günbaş, Selçuk Aksoy ve Fatih Yılmaz, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, sporcu ve aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından başarılı sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program sporcular ile çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.