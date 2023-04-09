Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından bir tanesi olan “Sanat ve Tasarım Atölyesi” sürdürdüğü faaliyetlerle yıl boyunca öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi hayata geçirdiği okul dışı öğrenme ortamları ile eğitim çağındaki çocukların hayal dünyasını zenginleştirerek onlara yeni ufuklar açmaya devam ediyor.

Bu kapsamda içerisinde farklı atölyelerin yer aldığı Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren Sanat ve Tasarım Atölyesi ile öğrencilere Robotik Kodlama ve İnovasyon, Seramik (Çini), Ahşap ve Metal, Resim ve Kağıt Katlama atölyelerinde eğitimler veriliyor. Burada el becerileri artan öğrencilerin hayal dünyaları da zenginleşiyor.

Sanat ve Tasarım Atölye'sinden 2018'den bu yana toplamda 5 bin 91 öğrenci faydalandı. Merkezde öğrencilerin problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sunuluyor. Öğrencilerin, sosyal gelişim açısından; paylaşma ve işbirliği yapma, sözel iletişim kurma, gruba uyum sağlama becerilerinin gelişmesi, zihinsel gelişimlerine katkı sunmakla beraber onların el ve göz koordinasyonu arttırılıyor.

EĞİTİMLERDEN ÖZEL ÖĞRENCİLER DE FAYDALANIYOR

Sanat ve Tasarım Atölyelerinde, Selçuklu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde okuyan ve mezun olmuş öğrencilerin, oluşturulan atölyelerle iş üretme ve sosyal yaşama katılımları sağlanıyor. Bu sayede öğrenci ve ailelerin sosyal hayata tutunabilecekleri ortam hazırlanarak; zihinsel engelli öğrenciler, diğer öğrencilerle birlikte çalışarak proje tasarımı ve uygulaması ile üretim imkânına kavuşturuluyor.