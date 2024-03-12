Selçuklu Belediyesi’nin örnek uygulamalarından bir tanesi olan “Teravih Buluşmaları” Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her gün farklı bir camide devam ediyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın ilçe sakinleriyle bir araya gelmesine vesile olan “Teravih Buluşmaları” her gün farklı bir mahalle ve camide devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Teravih Buluşmaları kapsamında hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem onları dinliyoruz hem de Ramazan’ın bereketini paylaşıyoruz” dedi.

“RAMAZAN COŞKUSU BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR”

Ramazan ayının bereketini farklı mahalle ve camilerde ilçe sakinleriyle birlikte yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Ramazan elhamdülillah rahmetiyle, bereketiyle geldi. Biz yine her Ramazan olduğu gibi teravihlerde hemşehrilerimizle buluşma geleneğimizi ilk teravih namazımızla başlattık ve aynı coşkuyla farklı mahalle ve camimizde sürdüreceğiz. Birbirimize olan muhabbeti daha da arttıran birbirimizin derdi ile daha çok hemhal olduğumuz bu ayda hep birlikte kıldığımız Teravih Namazları ile bu ayın manevi iklimine uygun olarak hemşehrilerimiz ile birlikte oluyoruz. Bu hasbihallerimizle Selçuklumuz için daha güzel yarınları birlikte planlıyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, ülkemize düşman odaklara fırsat vermesin. Tüm hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, huzurlu Ramazanlar diliyorum.” dedi

Başkan Pekyatırmacı Teravih Namazı sonrasında ise çocuklarla özel olarak ilgilendi.