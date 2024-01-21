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Selçuklu Belediyesi uluslararası düzeyde kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün Oscar'ı olarak kabul edilen Ace Of M.I.C.E Awards 2024 ödülleri kapsamında Kompost Üretim Tesisi ile en iyi sürdürülebilirlik projesi ödülünü aldı.Konya (İGFA) - 12. Masters of Events by ACE of M.I.C.E. ödül töreni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapıldı. 25 farklı kategoride projelerin değerlendirildiği organizasyonda M.I.C.E. alanında en başarılı marka, proje ve isimlere ödülleri verildi.

Çevre ve sıfır atık konusunda sürdürülebilir çalışmalarıyla takdir toplayan Selçuklu Belediyesi de bu anlamlı ödül gecesinde Kompost Üretim Tesisi ile en iyi sürdürülebilirlik ödülünü aldı. Selçuklu Belediyesi, Kompost Üretim Tesisi ile atıkların çöpe gitmesini önleyerek gübreye dönüştürülmesini sağlıyor. Böylece hem doğa korunurken hem de atıklara ekonomik değer kazandırılıyor.

'MUTLULUK DUYUYORUZ '

Selçuklu Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre adına her türlü projenin içerisinde olmaya gayret ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Türkiye’nin sıfır atık belgesine sahip ilk belediyesi olarak çevre ve sıfır atık konusundaki çalışmalara ayrı bir önem veriyor, bu noktada yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Organik atıklardan gübre elde edilmesi de her yıl geliştirerek sürdürdüğümüz önemli bir atık dönüşüm projesi. Böylelikle hem şehrimizde oluşan yüksek miktarlı organik atıkların çöpe gitmesini önlemiş oluyoruz hem de bu organik atıklardan gübre elde ederek bunlara bir ekonomik değer kazandırıyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğümüz işbirliği halinde gerçekleştirildiği bu değerli çalışmayla Türkiye’nin en saygın ödüllerinden 12. Ace Of Mice kapsamında yılın en iyi sürdürülebilirlik projesi ödülünü kazandık. Böyle bir ödüle layık görülmek bizim için büyük mutluluk ve yapmış olduğumuz işlerin de ödüllendirilmesi çok önemli bir gurur kaynağı. Bu çalışmalarımızın hayata geçirilmesi noktasında bize büyük destekleri olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarında öncü olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki süreçte bütün konutlarımızdan üretilen organik atıkları doğru bir şekilde kompost ünitelerine ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştürerek doğaya kazandırmak” şeklinde konuştu.

ATIKLAR ORGANİK GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR; KAZANAN ÇEVRE OLUYOR

Selçuklu Belediyesi, kompost üretim çalışmalarında 2023 yılında bin 314 ton çim, bin 653 ton ağaç yongasının yanı sıra semt pazarları ile meyve sebze halinden toplanan 2 bin 33 ton biyobozunur atıktan 3 bin ton kompost üretimi gerçekleştirdi. Selçuklu Belediyesi, kendi faaliyet alanında topladığı atıklarla organik gübre oluşturmaya devam ediyor. Başta pazar yerleri olmak üzere çim biçme ve ağaç budama işlemlerinin ardından kalan atıklar önce toplanıyor, daha sonra yapılan işlemlerin ardından üretilen kompostlardan organik gübre elde ediliyor.